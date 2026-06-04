Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΜακροζωία: Τρώνε αυτά τα 3 τρόφιμα κάθε μέρα και ξεπερνούν τα 100 – Τι καταναλώνουν
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τρώνε αυτά τα 3 τρόφιμα κάθε μέρα και ξεπερνούν τα 100 – Τι καταναλώνουν

 04.06.2026 - 13:13
Μακροζωία: Τρώνε αυτά τα 3 τρόφιμα κάθε μέρα και ξεπερνούν τα 100 – Τι καταναλώνουν

Ο ερευνητής μακροζωίας Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic και εμπνευστής της θεωρίας των «μπλε ζωνών», παρακολουθεί επί δεκαετίες πώς οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου καταφέρνουν να ξεπερνούν το προσδόκιμο ζωής και να ζουν πάνω από 100 χρόνια.

Σε μια αποστολή για την ανακάλυψη των μυστικών τους, επισκέφθηκε την πόλη Νικόγια, στη βόρεια Κόστα Ρίκα, και παρατήρησε ότι οι ντόπιοι κατανάλωναν καθημερινά τρία απλά τρόφιμα: καλαμπόκι, μαύρα φασόλια και κολοκύθα.

Ο Buettner παρακολούθησε με προσοχή την 102 ετών Dora Bustos ενόσω μαγείρευε. «Το καλαμπόκι, που συνήθως καταναλώνεται με τη μορφή τορτίγιας, είναι βασικό στοιχείο της διατροφής τους και αποτελεί εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων, πλούσιων σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες» εξήγησε στη σειρά του στο Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». «Το καλαμπόκι απελευθερώνει και νιασίνη, η οποία είναι γνωστή για τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης» πρόσθεσε.

Το δεύτερο βασικό συστατικό της διατροφής τους είναι τα μαύρα φασόλια, τα οποία «περιέχουν αντιοξειδωτικές χρωστικές ουσίες, όπως αυτές που περιέχουν τα μύρτιλα». Σημείωσε επίσης ότι είναι «πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν και στον καθαρισμό του παχέος εντέρου».

Το τρίτο βασικό υλικό της διατροφής τους είναι η κολοκύθα, που «αποτελεί καλή πηγή βιταμινών Α, Β και C και είναι πλούσια σε μέταλλα, όπως το κάλιο και το μαγνήσιο».

Η «δίαιτα των Τριών Αδελφών»

Ενώ τα τρία αυτά υλικά έχουν από μόνα τους εξαιρετική θρεπτική αξία, ο Buettner επεσήμανε ότι η «πραγματική μαγεία» βρίσκεται στον συνδυασμό τους, δημιουργώντας τη λεγόμενη «δίαιτα των Τριών Αδελφών».

Όπως εξήγησε: «Η πραγματική μαγεία έγκειται στον συνδυασμό των φασολιών, της κολοκύθας και του καλαμποκιού. Το σώμα μας χρειάζεται εννέα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, για να παράγει μυϊκή μάζα, και τα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, παρέχουν και τα εννέα».

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της διατροφής είναι ότι υπερτερεί των ζωικών προϊόντων ως προς δύο σημαντικούς τομείς. Σύμφωνα με τον ίδιο «αντίθετα με το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, τα οποία περιέχουν χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, η δίαιτα των Τριών Αδελφών προσφέρει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα χωρίς τα κορεσμένα λιπαρά και τη χοληστερόλη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αεροπορική εταιρεία επαναφέρει νωρίτερα την πτήση Λάρνακα-Αθήνα - Αυξάνει τη συχνότητα πτήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς
Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών – Πόσα άτομα νοσηλεύτηκαν
Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Κακόβουλη η φωτιά σε όχημα στην Αραδίππου - Θα κληθεί για κατάθεση ο ιδιοκτήτης - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Συγκινητική στιγμή στη Λεμεσό - 4χρονο αγοράκι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε με τον Κώστα Μακεδόνα
Μύθος ή αλήθεια: Τελικά, έχουμε αλλεργία στη σκόνη της ατμόσφαιρας; Καθηγητής του Παν. Κύπρου απαντά – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αεροπορική εταιρεία επαναφέρει νωρίτερα την πτήση Λάρνακα-Αθήνα - Αυξάνει τη συχνότητα πτήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

 04.06.2026 - 12:51
Επόμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά σε δρόμο, «τρέχουν» οι Βάσεις - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

 04.06.2026 - 13:22
Η Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων: Ένας θεσμός με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων: Ένας θεσμός με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με αφορμή τη σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκλογή νέου Προέδρου του Σώματος, η δημόσια συζήτηση στρέφεται ξανά, σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Προεδρία της Βουλής, δεν αποτελεί μόνο θέση πολιτικού κύρους, αλλά και θεσμό με ιδιαίτερη συνταγματική και πολιτική βαρύτητα, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων: Ένας θεσμός με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων: Ένας θεσμός με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας

  •  04.06.2026 - 11:08
Κρίσιμες επαφές για το Κυπριακό - Έρχεται Κύπρο η Ολγκίν

Κρίσιμες επαφές για το Κυπριακό - Έρχεται Κύπρο η Ολγκίν

  •  04.06.2026 - 12:54
Βουλή: Τι αλλάζει για τον επόμενο Πρόεδρο - Ιδού ο μισθός και τα ωφελήματα που θα λαμβάνει

Βουλή: Τι αλλάζει για τον επόμενο Πρόεδρο - Ιδού ο μισθός και τα ωφελήματα που θα λαμβάνει

  •  04.06.2026 - 11:08
Υπόθεση «Σάντυ»: Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Ανωτάτου στην αίτηση Κληρίδη για ακύρωση του εντάλματος έρευνας

Υπόθεση «Σάντυ»: Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Ανωτάτου στην αίτηση Κληρίδη για ακύρωση του εντάλματος έρευνας

  •  04.06.2026 - 11:45
Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών – Πόσα άτομα νοσηλεύτηκαν

Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών – Πόσα άτομα νοσηλεύτηκαν

  •  04.06.2026 - 11:06
Κακόβουλη η φωτιά σε όχημα στην Αραδίππου - Θα κληθεί για κατάθεση ο ιδιοκτήτης - Δείτε φωτογραφίες

Κακόβουλη η φωτιά σε όχημα στην Αραδίππου - Θα κληθεί για κατάθεση ο ιδιοκτήτης - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.06.2026 - 11:40
Αεροπορική εταιρεία επαναφέρει νωρίτερα την πτήση Λάρνακα-Αθήνα - Αυξάνει τη συχνότητα πτήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Αεροπορική εταιρεία επαναφέρει νωρίτερα την πτήση Λάρνακα-Αθήνα - Αυξάνει τη συχνότητα πτήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

  •  04.06.2026 - 12:51
Σωρεία κλοπών και διαρρήξεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα για τρεις διαφορετικές υποθέσεις

Σωρεία κλοπών και διαρρήξεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα για τρεις διαφορετικές υποθέσεις

  •  04.06.2026 - 10:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα