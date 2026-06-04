Ξέσπασε πυρκαγιά σε δρόμο, «τρέχουν» οι Βάσεις - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτια έχει ξεσπάσει κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ενώ κατευθύνεται προς το βορρά.

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα των βάσεων και 2 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι προσπάθειες για κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονται.