Συνεδριάζει το ΕΛΑΜ ενόψει της εκλογής Προέδρου της Βουλής - Κρίσιμες αποφάσεις λίγο πριν την ψηφοφορία

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κόμμα, μέχρι στιγμής εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το σενάριο καθόδου του Προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ως υποψηφίου στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι σε περίπτωση που στον δεύτερο γύρο περάσουν οι υποψηφιότητες του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, το ΕΛΑΜ θα τηρήσει αποχή.

Το σενάριο αυτό, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό, καθώς η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου αναμένεται να ενισχυθεί από τις ψήφους του ΑΛΜΑ, ήδη από τον πρώτο γύρο.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει εάν η σημερινή συνεδρίαση του ΕΛΑΜ θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση της στρατηγικής του κόμματος. Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η μη κάθοδος του Χρίστου Χρίστου στον πρώτο γύρο και η στήριξη της υποψηφιότητας του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου. Αυτή η απόφαση, θα ληφθεί για μπει φρένο στις υποψηφιότητες, Αννίτας Δημητρίου και Στέφανου Στεφάνου.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα ξεκινούσε με τις οκτώ ψήφους του ΔΗΚΟ και θα ενισχυόταν από τις οκτώ ψήφους του ΕΛΑΜ, φθάνοντας συνολικά τις 16 ψήφους. Στο κάδρο παραμένει και η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία δεν αποκλείεται να παραχωρήσει μέρος ή το σύνολο της κοινοβουλευτικής της δύναμης στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ από τον πρώτο γύρο, ενισχύοντας περαιτέρω τις πιθανότητές του.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η εικόνα του πρώτου γύρου διαμορφώνεται ως εξής:

Η Αννίτα Δημητρίου εκκινεί από βάση 17 ψήφων.

Ο Στέφανος Στεφάνου συγκεντρώνει 15 ψήφους, οι οποίες με τη στήριξη του ΑΛΜΑ, αυξάνονται στις 19.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος διαθέτει 8 ψήφους, οι οποίες σε περίπτωση στήριξης από το ΕΛΑΜ ανεβαίνουν στις 16. Σε αντίθετη περίπτωση, μένει εκτός.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΛΑΜ, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις ισορροπίες της πρώτης ψηφοφορίας και ενδεχομένως να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του σκηνικού για τους επόμενους γύρους, της εκλογικής αναμέτρησης για την προεδρία της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, η Άμεση Δημοκρατία φαίνεται να κρατά το κλειδί, για την προεδρία της βουλής, ενώ θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν ο ΔΗΣΥ στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον δεύτερο γύρο, στην περίπτωση που η Αννίτα Δημητρίου, μείνει εκτός.