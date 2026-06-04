Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες»

Η Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων: Ένας θεσμός με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Με αφορμή τη σημερινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκλογή νέου Προέδρου του Σώματος, η δημόσια συζήτηση στρέφεται ξανά, σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Προεδρία της Βουλής, δεν αποτελεί μόνο θέση πολιτικού κύρους, αλλά και θεσμό με ιδιαίτερη συνταγματική και πολιτική βαρύτητα, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.