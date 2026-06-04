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LIFESTYLE

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες»

 04.06.2026 - 13:50
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες»

Με ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok το βράδυ της Τετάρτης 3 Μαΐου, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο για την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών, που προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις.

Δείτε βίντεο στο LifeNewscy.

 

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