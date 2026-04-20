ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου

 20.04.2026 - 07:45
Οι διαστάσεις που λαμβάνει ο αφθώδης πυρετός στην Κύπρο, η άφιξη του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ υπό το φως των προκλήσεων του κατοχικού καθεστώτος στην περιοχή της Πύλας, το θέμα με τις επικίνδυνες οικοδομές, η υπόθεση "Σάντη", η απεργία στην ΑΗΚ και οι αντιδράσεις για την στασιμότητα στο έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλουν σήμερα οι εφημερίδες.

Η "Αλήθεια" στο πρωτοσέλιδο της θέμα με τίτλο "Ανεξέλεγκτες διαστάσεις" γράφει για δραματική αύξηση των κρουσμάτων του αυθώδους πυρετού και ότι το 50% το κτηνοτρόφων δεν θα δημιουργήσει ξανά μονάδες, όπως είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων, ενώ γράφει και για κρούσμα και σε δεύτερο χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο. Γράφει αλλού ότι παραμένει το ενδεχόμενο περικοπών στο ρεύμα και ότι ο Υπουργός Ενέργειας αναμένεται να συναντηθεί με τις συντεχνίες αύριο, δύο μέρες πριν από την 24ωρη απεργία. Επίσης γράφει ότι τοποθετήθηκε ανακοίνωση στην είσοδο πολυκατοικιών στη Λεμεσό για επικίνδυνες οικοδομές και ότι πιέζουν τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα τους χωρίς πρόνοια για τη μεταστέγαση τους.

Ο "Πολίτης" με τίτλο "Νέα μέτρα" αναφέρεται στον αφθώδη πυρετό και γράφει ότι σύμφωνα με πληροφορίες του 'Π', επιστημονική ομάδα των επιδημιολόγων επεξεργάζεται δραστικά μέτρα και περιορισμούς που θα λειτουργήσουν σαν ανάχωμα στις ανθρωπογενείς αιτίες που διασπείρουν τον ιό. Σε άλλο θέμα γράφει πως βγαίνουν στους δρόμους στη Λάρνακα για το λιμάνι και τη μαρίνα και ότι έντονη είναι η αντίδραση των φορέων για την στασιμότητα στο έργο. Επίσης αναφέρεται στις επικίνδυνες οικοδομές και στο πώς λύθηκε το πρόβλημα το 2010 με αναφορές από τον πρώην δήμαρχο Λεμεσού Αντρέα Χρίστου και στελέχη της τότε διοίκησης σε δηλώσεις τους στον 'Π'.

Ο "Φιλελεύθερος" υπό τον τίτλο "Η ένταση έφερε Λακρουά" γράφει ότι οι προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος στην περιοχή της Πύλας δεν θεωρούνται κάτι μεμονωμένο από την πλευρά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και για αυτό αποφασίστηκε να έρθει εσπευσμένα ο Αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ  Ζαν Πιέρ Λακρουά για κατόπτευση της περιοχής και συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Γράφει επίσης για συνάντηση σήμερα μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού της Αστυνομίας προκειμένου ο Υπουργός να ενημερωθεί για το ανακριτικό έργο στην υπόθεση "Σάντη". Γράφει ακόμη ότι με τον μεγαλύτερο αριθμό πτητικών μέσων των τελευταίων ετών η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει πανέτοιμη για την αντιπυρική περίοδο του 2026. 

Η "Χαραυγή" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Συναγερμός σε χοιροστάσια" αναφέρει ότι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου καθώς ο αφθώδης πυρετός συνεχίζει να εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την οικονομία και την αγροτική παραγωγή και αναφέρεται σε επανεκτίμηση της κατάστασης και λήψης μέτρων για αντιμετώπισή του. Γράφει ακόμη για παράπονα καταναλωτών για περιστατικά απάτης σε διαδικτυακή πλατφόρμα διακοπών. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι στεφάνι εκ μέρους του ΑΚΕΛ κατέθεσε χθες στο Σκοπευτήριο Καισαριανής ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η CENTCOM επιβεβαίωσε το ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο – Δημοσίευσε ΒΙΝΤΕΟ από την επίθεση

Η στιγμή του ρεσάλτου των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο που είχε ακινητοποιηθεί από πυρά όταν επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

