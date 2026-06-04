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ΕΛΛΑΔΑ

Eλλάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Άφαντοι οι γονείς της

 04.06.2026 - 12:30
Eλλάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Άφαντοι οι γονείς της

Τη δική της μάχη δίνει για τη ζωή της η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως αναφέρουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βράδυ του ατυχήματος το κοριτσάκι ήταν μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος άνδρας. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Δεν έχει πάει κανείς από τους γονείς του στο νοσοκομείο
Η Αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου καθώς δύο μέρες μετά, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το ERTNews, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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