Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της - «Μαμά τι έκανες;»

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑνατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της - «Μαμά τι έκανες;»
ΔΙΕΘΝΗ

 24.04.2026 - 07:13
Νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι έπεσε η 27χρονη Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, μέσα στο διαμέρισμά της, στην Πόλη του Μεξικού με την πεθερά της βασική ύποπτη, μετά τη διαρροή ενός βίντεο.

Η Φλόρες, στέφθηκε Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017 και βρέθηκε μέσα στο πολυτελές σπίτι της στη γειτονιά Polanco την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το Reporte Indigo. Πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Ο φύλακας του συγκροτήματος διαμερισμάτων είπε πως δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που αποκάλυψε Μεξικανός δημοσιογράφος καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού, ενώ διαπιστώνεται ότι παρών στη σκηνή ήταν και ο σύζυγος της, αλλά και ο ανήλικος γιος τους.

Στα πλάνα φαίνεται η Φλόρες να κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά να την ακολουθεί. Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τι έκανες, μαμά;» ακούγεται αμέσως μετά η κραυγή του Αλεχάντρο, όταν είδε τη μητέρα του, Έρικα Ερέρα να πυροβολεί τη σύζυγό του, αλλά της έδωσε χρονικό περιθώριο διαφυγής, καταγγέλλοντας τη δολοφονία μετά από 24 ώρες.

Ακόμα πιο συγκλονιστική η απάντησή της στον έντρομο γιο της: «Τίποτα, με θύμωσε... Είσαι δικός μου»...

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

LIVE: Η δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στη Λευκωσία - Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και προϋπολογισμός ΕΕ

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Alpha: Θρίλερ με το 26,3% των αναποφάσιστων - Ντέρμπι κορυφής και ανατροπές στη νέα Βουλή - Ποιοι υποψήφιοι έχουν προβάδισμα

«Δεν πάει άλλο»: Κραυγή απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους - Η διαμαρτυρία στη Ριζοελιά που πυροδότησε αντιδράσεις

Τραμπ: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, «δεν βιάζομαι»

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Διανομέας «βγήκε» ζωντανός μέσα από τις λαμαρίνες δύο αυτοκινήτων

Τι αλλάζει για γονείς: Επιδόματα, παιδιά και νέα μέτρα από την Κυβέρνηση

Πιάστηκε με 75 κιλά δερμάτων βοειδών στον Άγιο Δομέτιο - Δείτε φωτογραφίες

Η Ύψιστη προστασία του κ. Χαρτσιώτη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα