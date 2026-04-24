Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της - «Μαμά τι έκανες;»

Η Φλόρες, στέφθηκε Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017 και βρέθηκε μέσα στο πολυτελές σπίτι της στη γειτονιά Polanco την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το Reporte Indigo. Πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Ο φύλακας του συγκροτήματος διαμερισμάτων είπε πως δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που αποκάλυψε Μεξικανός δημοσιογράφος καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού, ενώ διαπιστώνεται ότι παρών στη σκηνή ήταν και ο σύζυγος της, αλλά και ο ανήλικος γιος τους.

Στα πλάνα φαίνεται η Φλόρες να κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά να την ακολουθεί. Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τι έκανες, μαμά;» ακούγεται αμέσως μετά η κραυγή του Αλεχάντρο, όταν είδε τη μητέρα του, Έρικα Ερέρα να πυροβολεί τη σύζυγό του, αλλά της έδωσε χρονικό περιθώριο διαφυγής, καταγγέλλοντας τη δολοφονία μετά από 24 ώρες.

Ακόμα πιο συγκλονιστική η απάντησή της στον έντρομο γιο της: «Τίποτα, με θύμωσε... Είσαι δικός μου»...

