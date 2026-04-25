ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Ηλικιωμένος έπεσε σε λάκκο βάθους 8 μέτρων – Η δραματική διάσωση της Πυροσβεστικής

 25.04.2026 - 09:35
Μια παραλίγο τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Συνοικισμό της Κοινότητας Αυγόρου, στην Επαρχία Αμμοχώστου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε ξαφνικά στο κενό, πέφτοντας σε έναν ξηρό λάκκο βάθους οκτώ μέτρων.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:26, όταν το πρόχειρο κάλυμμα του σκάμματος, το οποίο βρισκόταν στην αυλή της οικίας του, υποχώρησε κάτω από το βάρος του.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσε ένα διασωστικό όχημα με πλήρωμα, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με μια δύσκολη επιχείρηση λόγω του μεγάλου βάθους του λάκκου. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικό τριπόδι διάσωσης για να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον τραυματισμένο άνδρα και να τον ανασύρουν στην επιφάνεια.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Α.Ε.Π.) του Νοσοκομείου Αμμοχώστου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

