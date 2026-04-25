Κύπρος: «Γέφυρα» ελπίδας και σταθερότητας στην καρδιά της Μεσογείου – Τα ιστορικά συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου

Οι διήμερες εργασίες σε Αγία Νάπα και Λευκωσία μεταμόρφωσαν το νησί σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι, όπου ηγετικές φυσιογνωμίες της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής έθεσαν τις βάσεις για έναν διάλογο προσανατολισμένο σε απτά αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μήνυμα του μετά το πέρας της Συνόδου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Κύπρος λειτούργησε ως η «γέφυρα» που συνδέει και αποδίδει, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες κρίσεις πρέπει να μετατραπούν σε ευκαιρίες, βαδίζοντας χέρι-χέρι με τους εταίρους για μια Ευρώπη που δεν διαχειρίζεται απλώς το παρόν, αλλά χτίζει το μέλλον της.

Στρατηγική αυτονομία και ο οδικός χάρτης «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά»

Ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της Συνόδου ήταν η υπογραφή του Κοινού Οδικού Χάρτη με την επωνυμία «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά». Η δέσμευση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στοχεύει στην πλήρη υλοποίηση της ενιαίας αγοράς έως το 2027. Οι πέντε στρατηγικοί πυλώνες της συμφωνίας περιλαμβάνουν την απλούστευση των κανόνων, την άρση των εμπορικών φραγμών, τη μείωση των τιμών ενέργειας μέσω της απεξάρτησης από τον άνθρακα, την ενίσχυση των διεθνών εμπορικών σχέσεων και την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη στρατηγική αυτονομία, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η ΕΕ χρειάζεται επαρκείς πόρους και σωστή διαχείριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 για την αμοιβαία συνδρομή σε θέματα ασφάλειας, με την ανάγκη προετοιμασίας ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο: Διπλωματία και σταθερότητα

Η Σύνοδος αποτέλεσε βήμα για έναν ειλικρινή διάλογο με ηγέτες από την Ιορδανία, τη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξήραν τον ρόλο της Κύπρου ως «άγκυρας σταθερότητας». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, το μήνυμα ήταν σαφές: η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος. Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ δεν είναι απλώς εταίρος στην κρίση, αλλά εταίρος για το μέλλον, ζητώντας σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες της περιοχής περιέγραψαν το βαρύ ανθρωπιστικό και οικονομικό τίμημα των συγκρούσεων, με τον Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ Αλ Σάρα, να σημειώνει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως δείγμα πολιτικής ωριμότητας.

Διμερείς συμφωνίες και μεταναστευτικό

Στο περιθώριο της Συνόδου, η Κύπρος ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Αίγυπτο μέσω της υπογραφής Κοινής Διακήρυξης για Στρατηγική Εταιρική Σχέση, μια κίνηση που προσδίδει θεσμική συνέχεια και πολιτικό βάθος στις σχέσεις των δύο χωρών.

Τέλος, η συνάντηση των ηγετών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας στην Αγία Νάπα επικεντρώθηκε στην αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν σε έναν στενό συντονισμό για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση που να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην ενεργό στήριξη των πληγέντων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.