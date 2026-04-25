Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς

Στη δημόσια συζήτηση, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο» που έγινε αμέσως μετά την άφιξη του Μακρόν στην Αθήνα, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αιχμηρές αναφορές για τις ΗΠΑ και τόνισε ότι «μπορεί να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας». Ταυτόχρονα ο Μακρόν χτύπησε καμπανάκι για αφύπνιση της Ευρώπης: «Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!».

Εξάλλου, ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα ασφάλειας και συμπαράστασης προς την Ελλάδα: «Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία». Αυτό είναι. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ». Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην Ε.Ε. ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας».

«Συμφωνώ με τον Γάλλο πρόεδρο ότι αυτή η πρόκληση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από κρίσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανεβάσουμε ταχύτητα σε δύο μέτωπα. Να προσθέσουμε ουσία στο στοίχημα της στρατηγικής αυτονομίας, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι στην αιχμή της συζήτησης. Αυτό το κάναμε το 2021 με τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπογράψαμε. Τώρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα».

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την Ε.Ε.» πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η ΕΕ πολλές φορές «δεν κινείται με την ταχύτητα που θέλουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «πρέπει η Γαλλία και η Γερμανία να υπερβούν τις διαφορές τους, έχω εμπιστοσύνη στον Εμανουέλ και τον Φρίντριχ, πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μαχητικό έκτης γενιάς». Πρόσθεσε δε ότι «αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος μέλος την ώρα της απειλής. Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά».

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Στην ίδια συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, λέγοντας: «Αν σας έβαζα σε αεροπλάνο και δεν ξέρατε τον προορισμό και προσγειωνόσασταν στην Ευρώπη, θα ξέρατε αυτομάτως ότι είστε στην Ευρώπη. Προφανώς, υπάρχουν προβλήματα, αλλά μας αρέσουν αυτά που έχουμε. Είμαστε χαρούμενοι στην Ευρώπη». Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρώπη έχει κληθεί να λάβει «ιστορικές αποφάσεις» σε κρίσιμες στιγμές: «Έχουμε πάρει ιστορικές αποφάσεις... ο κορωνοϊός, η Ουκρανία, το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν έρθει η ώρα και η κρίση και καταλάβουμε ότι δεν έχουμε χρόνο, παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και στη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα τη μετάβαση της Ευρώπης σε γεωπολιτικό ρόλο. «Δείτε τι πετύχαμε την τελευταία δεκαετία! … Το πετύχαμε, μην το υποτιμούμε… Τώρα πρέπει να διαμορφώσουμε γεωπολιτική παρουσία, γεωπολιτική ισχύ. Αυτό διακυβεύεται», είπε, επιμένοντας ότι η Ένωση οφείλει να αποκτήσει «μέγεθος και ταχύτητα» για να ενισχύσει την αυτονομία της.

Μητσοτάκης: Ο κόσμος δεν είναι μόνο η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Κίνα

Στο σκέλος των διεθνών ισορροπιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο κόσμος δεν είναι μόνο η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Κίνα», κάνοντας αναφορά στην Ινδία και στον Κόλπο: «Δείτε τον Κόλπο, όπου μας βλέπουν ως αξιόπιστους εταίρους σε μια περίοδο που οι χώρες αυτές δεν μπορούν να εμπιστευτούν τις ΗΠΑ, όπως πριν από δύο μήνες». Πρόσθεσε ότι υπάρχει ευκαιρία για «νέες συμμαχίες» σε έναν «πιο πολυ-πολικό κόσμο».

Ο Γάλλος πρόεδρος, αναφερόμενος στη στρατηγική των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι το «America First» δεν είναι συγκυριακό: «Εδώ και 15 χρόνια οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι η Αμερική πρέπει να έρχεται πρώτη… Και δεύτερη προτεραιότητα είναι η Κίνα». Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να «δράσει» για να επιταχύνει και να ενισχύσει την αυτονομία της, αντί να εστιάζει σε σχολιασμό συμπεριφορών.

Στην ενεργειακή διάσταση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως επιλογή την πυρηνική ενέργεια: «Αν θέλουμε να απεξαρτηθούμε προοδευτικά από το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, ο μόνος δρόμος είναι να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια». Παράλληλα, μίλησε για «προοπτική για περαιτέρω συνεργασία win-win με τις ΗΠΑ», παρά τις δυσκολίες, και για ανάγκη κινητοποίησης κεφαλαίων «για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

Η Κίνα σκοτώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ο Μακρόν ανέδειξε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εξάρτησης από Κίνα και ΗΠΑ: «Έχουμε υπερβολικές εξαρτήσεις… πρέπει να διαφοροποιηθούμε… Πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία προοδευτικής επανατοποθέτησης σε ένα βάθος δεκαετίας». Στη συνέχεια έθεσε και την ανάγκη προστασίας ευρωπαϊκών βιομηχανιών, σημειώνοντας ότι η Κίνα «σκοτώνει» την ευρωπαϊκή βιομηχανία, με αναφορά και στις «250.000 θέσεις εργασίας» στη Γερμανία, όπως είπε.

Το ΝΑΤΟ

Για το ΝΑΤΟ, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε σαφές ότι η Συμμαχία είναι «υπό πίεση» και τόνισε την ανάγκη «ευρωπαϊκού πυλώνα» εντός του ΝΑΤΟ, με κοινές επιχειρήσεις «στη Βαλτική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ορμούζ», σημειώνοντας ότι «δεν είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι Ευρωπαίοι που δουλεύουν μαζί». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση για την άμυνα, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ «είχε δίκιο» το 2017 ως προς το βάρος που δεν έφερε η Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτέλεσε εξαίρεση «για τους δικούς της εθνικούς λόγους».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Κύπρο ως παράδειγμα πρακτικής υποστήριξης «κράτους-μέλους την ώρα της απειλής», χαρακτηρίζοντας αυτό «gamechanger» και σημειώνοντας ότι τέθηκε σε εφαρμογή το «άρθρο 42 παρ. 7» για την κοινή άμυνα, ενώ έκανε ειδική μνεία στη ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή αμυντική συνεργασία.

Η Γαλλία δεν εξαρτάται από το τι θα κάνουν οι ΗΠΑ στο Ουκρανικό

Στο ουκρανικό, ο Μακρόν αναφέρθηκε στη «συμμαχία των προθύμων», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «είναι ευπρόσδεκτες», αλλά ότι «αποφασίσαμε να δράσουμε» και ότι «το τι θα κάνει η Γαλλία δεν εξαρτάται από τι θα κάνουν οι ΗΠΑ». Είπε ακόμη ότι «δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του πολέμου», αλλά θα συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία «στον πόλεμο ανεξαρτησίας τους».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα της παραπληροφόρησης και των deepfakes, λέγοντας ότι «και στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν fake news», αλλά σήμερα «είναι εκτός ελέγχου», ενώ προειδοποίησε ότι «τα προβλήματα των deepfakes θα είναι μεγάλη πρόκληση», ιδίως ενόψει εκλογών. Στο οικονομικό σκέλος, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να περνούν «από τις λέξεις στην πράξη», καθώς «η Ε.Ε. πολλές φορές δεν κινείται με την ταχύτητα που θέλουμε, αλλά όταν κινείται, κινείται με ένταση».

Μητσοτάκης και Μακρόν στη φρεγάτα Κίμων το Σάββατο, ακολουθεί υπογραφή συμφωνιών

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο» Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.

Η σημασία της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα

Η παρουσία Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και οικονομία. Ελλάδα και Γαλλία θα ανανεώσουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην ασφάλεια και στην άμυνα, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει ιδιαίτερο βάρος, με την Ευρώπη να αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η επίσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

