Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο - Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες πριν το μοιραίο ραντεβού

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη ένας 20χρονος ως δράστης του φονικού. Όπως έγραψε το protothema.gr βασικό κίνητρο της δολοφονίας, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται να είναι η ερωτική αντιζηλία.

Το ραντεβού στο πάρκο και το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά

Το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, όπου οι δύο νεαροί συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Στο σημείο έφτασαν με διαφορετικά οχήματα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος δράστης μαζί με έναν 18χρονο φίλο του. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να κάρφωσε τον 27χρονο στην καρδιά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Συγκεκριμένα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο στον θώρακα, ενώ εντοπίστηκαν και τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, που αποδίδονται στη συμπλοκή.

Σύμφωνα τις πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση με νεαρή που στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο δράστη. Ο 27χρονος, παρά τον χωρισμό τους, δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει, με την κοπέλα να παραμένει σταθερά σημείο τριβής και έντονης αντιζηλίας ανάμεσα στους δύο νεαρούς.

Οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Μετά το φονικό, ο 20χρονος και ο 18χρονος αποχώρησαν από το σημείο, συνάντησαν τις κοπέλες τους και παρέμειναν όλοι μαζί σε εσωτερικό χώρο, γεγονός που εξετάζεται για πιθανή υπόθαλψη.



Τελικά ο 20χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ μαζί του συνελήφθησαν ο 18χρονος φίλος του και οι δύο νεαρές γυναίκες. Λόγω του ότι υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως ναύτης, η υπόθεση οδηγείται και σε στρατιωτικό εισαγγελέα, όπου θα διαχωριστεί η δικογραφία.

Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες

Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων που μετέτρεψαν μια προσωπική αντιπαράθεση σε φονικό. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες κανονίστηκε το μοιραίο ραντεβού.



Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να κατέχει μαχαίρι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα