Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Από το περιθώριο στα φαρμακεία: Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ για την μαριχουάνα

 24.04.2026 - 08:38
Σε μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές πολιτικής για τα ναρκωτικά των τελευταίων δεκαετιών, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά στην αναταξινόμηση της μαριχουάνας, μετακινώντας την από την αυστηρότερη κατηγορία ουσιών σε μια ηπιότερη βαθμίδα.

Η απόφαση, που υλοποιείται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στη θεσμική αντιμετώπιση της κάνναβης, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά σε ομοσπονδιακό επίπεδο την ιατρική της αξία.

Μέχρι σήμερα, η μαριχουάνα βρισκόταν στην Κατηγορία Ι της Controlled Substances Act, δίπλα σε ουσίες όπως η ηρωίνη, γεγονός που σήμαινε ότι θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, χωρίς αποδεδειγμένη ιατρική χρήση και με υψηλό δυναμικό εξάρτησης. Με τη νέα απόφαση, μεταφέρεται στην Κατηγορία ΙΙΙ, όπου εντάσσονται ουσίες με χαμηλότερο κίνδυνο και αποδεκτές ιατρικές εφαρμογές, όπως ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και αναισθητικά.

Η αλλαγή αυτή δεν ισοδυναμεί με πλήρη νομιμοποίηση της κάνναβης σε εθνικό επίπεδο. Η χρήση της για ψυχαγωγικούς σκοπούς εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις πολιτείες και παραμένει παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, σε περίπου 40 πολιτείες όπου η ιατρική χρήση είναι ήδη νόμιμη, η νέα κατηγοριοποίηση ενισχύει σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο και διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών.

Ο ρόλος της FDA παραμένει καθοριστικός, καθώς είναι η αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων των ουσιών. Η αναταξινόμηση δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για εκτενέστερη επιστημονική έρευνα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη λόγω των αυστηρών κανονισμών.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της απόφασης αφορά την άρση των εμποδίων στην έρευνα. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες αντιμετώπιζαν σοβαρά γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια στη μελέτη της κάνναβης, γεγονός που καθυστερούσε την κατανόηση των πιθανών θεραπευτικών της ιδιοτήτων. Πλέον, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών αναμένεται να διευκολυνθούν σημαντικά.

Παράλληλα, η απόφαση έχει και σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις. Η μεταφορά της μαριχουάνας σε λιγότερο αυστηρή κατηγορία μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις του κλάδου και διευκολύνει την πρόσβασή τους σε τραπεζική χρηματοδότηση. Εταιρείες όπως η Canopy Growth, η Tilray Brands και η Trulieve Cannabis αναμένεται να ωφεληθούν, κάτι που ήδη αποτυπώθηκε στην άνοδο των μετοχών τους μετά την ανακοίνωση.

Η πολιτική διάσταση της απόφασης είναι επίσης σημαντική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή, επικαλούμενος την ανάγκη στήριξης ασθενών με σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνος, νευρολογικές διαταραχές και χρόνιος πόνος. Η δημόσια εικόνα της ανακοίνωσης, με την παρουσία ασθενών και επαγγελματιών υγείας, υπογράμμισε τη στροφή προς μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Παρά τα θετικά στοιχεία, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για το μέλλον. Η έλλειψη πλήρους ομοσπονδιακής νομιμοποίησης δημιουργεί ένα σύνθετο και άνισο ρυθμιστικό περιβάλλον, όπου οι κανόνες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Επιπλέον, η κοινωνική και πολιτική συζήτηση γύρω από τη χρήση της κάνναβης παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, η αναταξινόμηση της μαριχουάνας αποτελεί ένα κομβικό σημείο καμπής. Δεν αλλάζει μόνο το νομικό καθεστώς μιας ουσίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συνολικά η πολιτική για τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε ευρύτερη μεταρρύθμιση ή θα παραμείνει ένα μεμονωμένο βήμα, θα κριθεί τα επόμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

 24.04.2026 - 08:39
Επόμενο άρθρο

Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο - Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες πριν το μοιραίο ραντεβού

 24.04.2026 - 08:57
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Τι θα συζητήσουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Tι προβλέπει ο οδικός χάρτης που θα υπογραφεί

LIVE: Τι θα συζητήσουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Tι προβλέπει ο οδικός χάρτης που θα υπογραφεί

  •  24.04.2026 - 08:04
«Δεν πάει άλλο»: Κραυγή απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους - Η διαμαρτυρία στη Ριζοελιά που πυροδότησε αντιδράσεις

«Δεν πάει άλλο»: Κραυγή απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους - Η διαμαρτυρία στη Ριζοελιά που πυροδότησε αντιδράσεις

  •  24.04.2026 - 06:26
Τραμπ: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, «δεν βιάζομαι»

Τραμπ: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, «δεν βιάζομαι»

  •  24.04.2026 - 07:25
Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!

Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!

  •  24.04.2026 - 09:37
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Διανομέας «βγήκε» ζωντανός μέσα από τις λαμαρίνες δύο αυτοκινήτων

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Διανομέας «βγήκε» ζωντανός μέσα από τις λαμαρίνες δύο αυτοκινήτων

  •  24.04.2026 - 08:16
Τι αλλάζει για γονείς: Επιδόματα, παιδιά και νέα μέτρα από την Κυβέρνηση

Τι αλλάζει για γονείς: Επιδόματα, παιδιά και νέα μέτρα από την Κυβέρνηση

  •  24.04.2026 - 06:32
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

  •  24.04.2026 - 08:39
Η Ύψιστη προστασία του κ. Χαρτσιώτη

Η Ύψιστη προστασία του κ. Χαρτσιώτη

  •  23.04.2026 - 21:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα