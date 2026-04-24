Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

«Σούβλες στη Ριζοελιά, επίσημο δείπνο στην Αγία Νάπα», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια» αναφέροντας ότι οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τα μέτρα. Αλλού γράφει για την άτυπη σύνοδο στην Κύπρο με επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια, και γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην αυτοδιάλυση της Βουλής και την αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές.

«Έμφραγμα για το ‘έτσι θέλω’» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης», γράφοντας ότι αθέτησαν την υπόσχεσή τους και έκλεισαν δρόμους οι κτηνοτρόφοι. Αλλού αναφέρεται στην υπόθεση «Σάντη» και γράφει ότι η Αστυνομία ερευνά διασύνδεση με υποχρεωτική νοσηλεία για στενό συγγενικό πρόσωπο του Μιχαλάκη Χριστοδούλου. Σε άλλο θέμα γράφει για ιστορική επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο.

Ο «Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Μπήκαν οι βάσεις για αμοιβαία συνδρομή» γράφει στο κύριο θέμα του ότι χθες έγινε το σημαντικό πρώτο βήμα για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε στην Αγία Νάπα. Αλλού αναφέρεται στις ευχαριστίες του Ουκρανού Προέδρου προς τον ΠτΔ για δύο σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ για τη χώρα του. Σε άλλο θέμα γράφει για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και ότι Κύπρος και Γαλλία υπογράφουν συμφωνία SOFA.

«Η αναπομπή απορρίφθηκε, η μάχη συνεχίζεται…» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Χαραυγή» γράφοντας ότι ξαναψηφίστηκαν οι προτάσεις νόμου για πρόσβαση των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι καταψήφισε ο ΔΗΣΥ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη χθεσινή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, γράφοντας ότι ξεχείλισε η οργή και έκλεισαν τους δρόμους. Αλλού γράφει ότι, με απόρριψη αναπομπής του ΠτΔ, όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επαναβεβαίωσαν την απαγόρευση έργων ΑΠΕ σε γόνιμη γη και προστατευόμενες ζώνες.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» υπό τον τίτλο «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν για αυτονομία στη Σύνοδο Κορυφής», γράφει στο κύριο θέμα της ότι η ενεργειακή ασφάλεια και άμυνα είναι στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης των ηγετών ΕΕ στην Κύπρο. Αλλού γράφει ότι οι αγρότες απειλούν με κλείσιμο αεροδρομίου καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες μετά την αποτυχία των συνομιλιών. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι η Βουλή μπλοκάρει τον μηδενισμό των πλεονασμάτων ηλιακής ενέργειας εν αναμονή κυβερνητικής απόφασης.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Απροστάτευτη η κοινωνία», γράφοντας ότι οι τιμές είναι ασυγκράτητες και γονατίζουν τα νοικοκυριά. Σε άλλο θέμα κάνει αναφορά στην υπόθεση Σάντη, σημειώνοντας ότι η θεσμική σήψη σοκάρει ακόμη και τους πιο υποψιασμένους πολίτες. Αλλού γράφει για το στεγαστικό και ότι είναι πανύψηλα τα ενοίκια.

Η επίσης εβδομαδιαία «Το κυπριακό ποντίκι» υπό τον τίτλο «Τέλος το Εθνικό Συμβούλιο» γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταργεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το Σώμα. Αλλού γράφει για την επέτειο από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης ως το 2030.