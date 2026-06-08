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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγει ξανά τις πόρτες του αγαπημένο αγρόκτημα της Κύπρου – Πότε επιστρέφει – Το brunch που θα σε συναρπάσει

 08.06.2026 - 09:42
Ανοίγει ξανά τις πόρτες του αγαπημένο αγρόκτημα της Κύπρου – Πότε επιστρέφει – Το brunch που θα σε συναρπάσει

Μετά από μια δύσκολη περίοδο και έχοντας αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, το αγαπημένο αγρόκτημα The Royal Goat Farm, που αποτελεί σημείο αναφοράς για οικογένειες και επισκέπτες από όλη την Κύπρο, ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό του.

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του χώρου, το αγρόκτημα επαναλειτουργεί επίσημα από τις 21 Ιουνίου 2026, με νέο πρόγραμμα λειτουργίας και προσαρμογές που επιβάλλονται από τα μέτρα βιοασφάλειας που βρίσκονται σε ισχύ.

Το κοινό θα μπορεί να επισκέπτεται το αγρόκτημα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ 09:00 και 14:00, καθώς και κάθε Κυριακή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, απολαμβάνοντας τον καταπράσινο κήπο και τον παιδότοπο, σε ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές.

Στην τιμή εισόδου περιλαμβάνεται ένα παραδοσιακό κυπριακό πρόγευμα, με προϊόντα που παράγονται στη φάρμα, όπως τηγανητά αυγά, χαλλούμι, λούντζα, λουκάνικα στη σχάρα, φρέσκια μαρμελάδα, ελιές, ντομάτα, αγγουράκι και προζυμένιο ψωμί.

Παράλληλα, κατά τις ώρες λειτουργίας θα εξυπηρετεί το κοινό καφετέρια και καντίνα, ενώ το μπακάλικο του αγροκτήματος θα συνεχίσει να διαθέτει τα γνωστά προϊόντα του, ανάμεσά τους χαλλούμια, αναρή, χαλίτζια, ψωμιά, γιαούρτι, τραχανά και άλλες παραδοσιακές γεύσεις.

Η είσοδος έχει καθοριστεί στα 12 ευρώ για τους ενήλικες και 6 ευρώ για παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών, με ειδική παιδική μερίδα.

Οι υπεύθυνοι του αγροκτήματος διευκρινίζουν ότι η λειτουργία θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά με κρατήσεις, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στα 70001787 και 99653957.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα βιοασφάλειας του Υπουργείου Γεωργίας, η περιήγηση στους χώρους της φάρμας δεν επιτρέπεται προς το παρόν.

«Από τις 21 Ιουνίου ξανά μαζί», αναφέρουν οι υπεύθυνοι, καλώντας το κοινό να κρατήσει την ημερομηνία και να προχωρήσει έγκαιρα στις κρατήσεις του για να απολαύσει ξανά τη γνωστή κυπριακή φιλοξενία του χώρου.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus  

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