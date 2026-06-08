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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΝ για παγκύπριες - «Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή για τα παιδιά» - Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

 08.06.2026 - 09:41
ΥΠΑΝ για παγκύπριες - «Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή για τα παιδιά» - Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Τέλη Ιούλιου αναμένονται τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων εισδοχής στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου κατά την επίσκεψή που πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας στο εξεταστικό κέντρο στο Λύκειο Κύκκου Β, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ευχόμενη σε όλους τους υποψηφίους καλές επιτυχίες.

Σε δηλώσεις της μετά από επίσκεψή της σε αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων είπε ότι «η Κυβέρνηση αυτή έχει θέσει την παιδεία ως βασική προτεραιότητα και γι΄αυτό δουλεύουμε όλοι για μια σειρά μεταρρυθμίσεων εδώ και τρία χρόνια, συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο, να μεταρρυθμίζουμε, να αλλάζουμε να τροποποιούμε για το καλό των παιδιών μας».

Σήμερα, συνέχισε η Υπουργός, παρακάθονται στις εξετάσεις περίπου 5300 παιδιά, 600 εκ των οποίων σε ειδικές συνθήκες «με πολλές διευκολύνσεις και είναι και αυτό σημαντικό. Ακούμε και αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες και τις ανάγκες των παιδιών ώστε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους».

Σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είπε ότι αυτά αναμένονται τέλος Ιουλίου «και στη συνέχεια θα υπάρξει η γνωστή διαδικασία, πρώτα για την Κύπρο και μετά για την Ελλάδα».

Ερωτηθείσα για τις μεταρρυθμίσεις και τη διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «είναι μια μεταρρύθμιση που άργησε, μια μεταρρύθμιση που πήρε 27 χρόνια, μια μεταρρύθμιση που χρειάζονται πολλά παιδιά και οι γονείς τους που ταλαιπωρούνται για δεκαετίες στο σύστημά μας».

«Είναι εκείνες οι αλλαγές οι οποίες σηματοδοτούνται από την μετάβαση στο παιδοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στις ανάγκες δηλαδή του κάθε παιδιού, στο ότι δίνουμε λόγο και στους γονείς, βελτιώνουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίας στην ειδική εκπαίδευση», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην επίσκεψη στο εξεταστικό κέντρο είπε ότι «ήρθαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, είναι σημαντική ημέρα σήμερα για τα παιδιά. Απλά περνούμε και το μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή για τα παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, είναι μόνο ένα βήμα στην μετέπειτα ζωή τους, στην μετέπειτα διαδρομή τους».

«Θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτού του τόπου και για αυτό αξίζει όποια επένδυση στην παιδεία», τόνισε.

Ευχαρίστησε τέλος όσους δουλεύουν για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων εξετάσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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