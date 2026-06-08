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ΠΑΡΑ-THEMA

Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Έκτορα - Άφαντος μετά από ώρες αναζήτησης - Δείτε φωτογραφία

 08.06.2026 - 09:36
Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Έκτορα - Άφαντος μετά από ώρες αναζήτησης - Δείτε φωτογραφία

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του Έκτορα, ενός φιλικού σκύλου που αγνοείται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες εντοπισμού του.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, έχουν πραγματοποιηθεί αμέτρητες ώρες αναζήτησης, ενώ έχουν γίνει δεκάδες εκκλήσεις προς το κοινό για παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί ούτε μία επιβεβαιωμένη μαρτυρία από άτομο που να τον είδε, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι ο σκύλος ενδέχεται να έχει κλαπεί ή να βρίσκεται στην κατοχή κάποιου που δεν έχει ενημερώσει σχετικά.

Οι υπεύθυνοι του ζώου απευθύνουν δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την τύχη του Έκτορα ή ενδεχομένως τον έχει περισυλλέξει, να προχωρήσει στην άμεση επιστροφή του. Όπως τονίζουν, προτεραιότητά τους είναι αποκλειστικά η ασφαλής επιστροφή του σκύλου και όχι η απόδοση ευθυνών.

Την ίδια ώρα, ζητούν από το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να ελέγχει προσεκτικά αυλές, περιφραγμένους χώρους, κλουβιά ή άλλα σημεία όπου ενδέχεται να βρίσκεται το ζώο. Κάθε πληροφορία θεωρείται σημαντική και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο Έκτορας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως έναν εξαιρετικά φιλικό σκύλο, χωρίς τάσεις φυγής, στοιχείο που καθιστά την παρατεταμένη απουσία του ακόμη πιο ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έκτορας είχε δοθεί για υιοθεσία από κυνηγό, καθώς δεν κρίθηκε κατάλληλος για κυνήγι. Οι άνθρωποι που τον φροντίζουν εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε κάποιο κλουβί ή εγκαταλελειμμένος σε απομακρυσμένη περιοχή.

Η εξαφάνιση του σκύλου έχει ήδη δηλωθεί στην Αστυνομία, ενώ ο Έκτορας φέρει microchip, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του εφόσον εντοπιστεί.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπεύθυνους. Κάθε πληροφορία, ακόμη και η πιο μικρή, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιστροφή του Έκτορα στο σπίτι του.

Για πληροφορίες προσφέρεται αμοιβή.

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