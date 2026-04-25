VIDEO: Διαδοχικά τροχαία «μπλόκαραν» την αυτοκινητοπομπή των Ευρωπαίων ηγετών στη Λευκωσία

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReportCY, τα περιστατικά σημειώθηκαν την ώρα που τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας βρίσκονταν στο ζενίθ, εγείροντας ερωτήματα για την οδική ασφάλεια εν μέσω αυστηρών τροχαίων ρυθμίσεων.

Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε σε λεωφόρο όπου η κυκλοφορία ελεγχόταν λόγω των επίσημων μετακινήσεων, όταν ένα φορτηγό εργοταξίου φαίνεται να συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα. Μάλιστα, στο σημείο υπήρχε οδική σήμανση και τροχονόμος που κατεύθυνε την κίνηση δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που μαρτυρά πως στο σημείο εκτελούνταν οδικά έργα παράλληλα με τις διελεύσεις των επισήμων. Η ατυχία όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω σημειώθηκε και δεύτερη σύγκρουση μεταξύ δύο ιδιωτικών οχημάτων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Η διπλή αυτή οδική σύγκρουση προκάλεσε προσωρινό κυκλοφοριακό κομφούζιο, με την αστυνομική παρουσία να είναι έντονη στο σημείο. Οι κάμερες κατέγραψαν μοτοσικλετιστές της αστυνομίας και περιπολικά να συνοδεύουν τα μαύρα οχήματα της επίσημης αυτοκινητοπομπής, η οποία αναγκάστηκε να επιβραδύνει καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κυκλοφορία και τα συντρίμμια των ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Λευκωσία και η Αγία Νάπα φιλοξένησαν στις 23 και 24 Απριλίου την άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.