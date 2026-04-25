Συγκλονίζει δολοφονία 27χρονης: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

 25.04.2026 - 08:14
Νεκρή στο διαμέρισμά της στην Πόλη του Μεξικού εντοπίστηκε η 27χρονη πρώην βασίλισσα της ομορφιάς Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, που είχε γίνει πρόσφατα μητέρα.

Την νεαρή πυροβόλησε 12 φορές η πεθερά της με τις Αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης.

Βίντεο που φαίνεται να τραβήχτηκε μέσα στο σπίτι της δείχνει τη νεαρή μητέρα να περπατάει στο σαλόνι, πριν μπει σε ένα δωμάτιο. Η πεθερά της, η 63χρονη Έρικα Χερέρα, φαίνεται να περπατάει αργά πίσω από την Καρολίνα με τα δύο της χέρια στις τσέπες. Την ακολούθησε στο δωμάτιο και στη συνέχεια ακούστηκαν κραυγές και κρότοι.

Το βίντεο δημοσίευσε η μεξικανική εφημερίδα «Reforma» και απεικονίζει τον σύζυγο της Καρολίνα, Αλεχάντρο Γκόμεζ, να εμφανίζεται κρατώντας το οκτώ μηνών μωρό στην αγκαλιά του και να λέει στη μητέρα του «τι ήταν αυτό; τι τρελό έκανες». «Τίποτα. Με θύμωσε», απάντησε η 63χρονη. «Τι έχεις πάθει; Είναι δική μου οικογένεια», λέει η Γκομέζ για να απαντήσει η Χερέρα: «εσύ είσαι δικός μου και αυτή σε έκλεψε», σύμφωνα με την Daily Mail.

Η μητέρα της Καρολίνα, Ρέινα Γκόμεζ Μολίνα, δήλωσε στο Univision News ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στις Αρχές την επόμενη μέρα, καθώς η οικογένεια ανησυχούσε για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο παιδί του ζευγαριού. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η Reforma ανέφερε ότι η εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την Χερέρα και ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η Καρολίνα είχε στεφθεί Miss Teen Universe για την Μπάχα Καλιφόρνια το 2017, όταν ήταν 18 ετών, πριν εγκαταλείψει την πολιτεία για να μετακομίσει στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Δραστηριοποιούνταν ως influencer δημοσιεύοντας βίντεο από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια της και τη μόδα.

Μετά τη δολοφονία, φίλοι και η οικογένειά δημοσιεύουν συγκινητικά μηνύματα. Η φίλη της Αλέξα Βιλαλόμπος έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Καρολίνα ήταν όμορφη μέσα και έξω. Στοργική, χαρισματική και πρόθυμη να βοηθήσει. Φαίνεται αδύνατο να πιστέψω ότι κάποιος με τόση χάρη θα μπορούσε να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Η αρπαγή μιας ζωής γεμάτης όνειρα και αγάπη είναι κάτι ασυγχώρητο. Θέλω δικαιοσύνη για την Κάρο, για την οικογένειά της, τη μητέρα της, τη μικρή της αδελφή και το μωρό της, που ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία της».

Το σχολείο στο οποίο φοιτούσε, El Tesoro del Saber, εξέδωσε ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη, θέλουμε να εκφράσουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την ανεπανόρθωτη απώλεια της πρώην μαθήτριάς μας Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, η οποία αποτελούσε μέρος της κοινότητάς μας από τα πρώτα της χρόνια. Αν και έχει περάσει καιρός, θυμόμαστε με αγάπη τα χρόνια της στο σχολείο μας και τη χαρά που μοιράστηκε μαζί μας. Συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειας και των αγαπημένων της, στέλνοντάς τους μια αγκαλιά γεμάτη αλληλεγγύη. Αναπαύσου εν ειρήνη. Οι δάσκαλοί σου θα σε θυμούνται πάντα ως εκείνο το όμορφο κοριτσάκι, γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα».

