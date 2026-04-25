Σοκ στη Λευκωσία: Στα χέρια της Αστυνομίας η 14χρονη που ξυλοφόρτωσε ανήλικη – Εντοπίστηκε και το θύμα

Το βίντεο που κατέγραψε τον ανελέητο ξυλοδαρμό μιας ανήλικης κοπέλας από μια 14χρονη, ενώ γύρω τους άλλοι νεαροί παρακολουθούσαν αμέτοχοι τραβώντας πλάνα με τα κινητά τους, κινητοποίησε άμεσα τις αρχές που πλέον βρίσκονται στο στάδιο των εντατικών ανακρίσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τόσο τη φερόμενη δράστιδα όσο και το θύμα της επίθεσης. Το θύμα, εμφανώς τρομοκρατημένο από τη βιαιότητα που υπέστη, δεν είχε προχωρήσει αρχικά σε επίσημη καταγγελία.

Η διαδικασία λήψης καταθέσεων βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες κάδρο της υπόθεσης που συγκλονίζει την κυπριακή κοινωνία.