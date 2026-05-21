Βαρύ πένθος για τον θάνατο πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή: «Ιδιαίτερα αγαπητή μορφή» - Δείτε φωτογραφία
 21.05.2026 - 18:10
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μενέλαου Διονυσίου, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 82 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή μορφή, με σημαντική προσφορά στον αθλητισμό και ειδικότερα στον ΑΠΟΑ Άλωνας, όπου διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ υπήρξε επίσης ποδοσφαιριστής και προπονητής της ομάδας.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του σωματείου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:30 π.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Δομετίου.

Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στο Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Παναγιάς Καρδακιώτισσας.

