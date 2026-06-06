Σοκ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε την 3χρονη κόρη του από παράθυρο διαμερίσματος μετά από καβγά - Προσοχή σκληρές εικόνες και βίντεο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας άνδρας φέρεται να κράτησε όμηρο την τρίχρονη κόρη του, απειλώντας την με μαχαίρι έπειτα από έντονη οικογενειακή διαμάχη. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε άμεσα τις τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ. Μετά από έντονο επεισόδιο με τη σύζυγό του, ο άνδρας πήρε μαζί του το παιδί και φέρεται να το κράτησε παρά τη θέλησή του μέσα στο διαμέρισμα.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν εμφανίστηκε σε παράθυρο του κτιρίου κρατώντας το μικρό κορίτσι σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις. Οι γείτονες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις.

Αστυνομικοί, διασώστες, πυροσβέστες και ειδικές μονάδες δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο, ενώ διαπραγματευτές επιχείρησαν επί αρκετή ώρα να πείσουν τον άνδρα να παραδώσει το παιδί και να λήξει ειρηνικά το περιστατικό.

Καθώς οι προσπάθειες δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, απελευθερώνοντας με ασφάλεια το τρίχρονο κορίτσι.

Το παιδί δεν υπέστη τραυματισμούς και εξετάστηκε προληπτικά από υγειονομικούς, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο πατέρας οδηγήθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη, με τις τουρκικές αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

🚨 Ankara Etimesgut'ta eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi https://t.co/1K5QWzkfcb pic.twitter.com/M1ineSXFFy — Halk TV (@halktvcomtr) June 5, 2026