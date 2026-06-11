Ο Τραμπ επιμένει για τη συμφωνία, θέμα ημερών οι υπογραφές... κάπου στην Ευρώπη - Τίποτα οριστικό, διαρρέει το Ιράν, εμείς θέσαμε τους όρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη έκανε λόγο για μια «υπέροχη συμφωνία», η οποία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, στην Ευρώπη. Το έγγραφο είναι «στα τελικά του στάδια», με την οριστικοποίηση να έρχεται «μέσα σε λίγες ημέρες».

Τόνισε ότι βάσει της συμφωνίας το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, ποτέ και με κανένα τρόπο.

Πάντως ο ίδιος δεν θα παραστεί στις υπογραφές, αλλά αντ’ αυτού θα βρίσκονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Trump on Iran:



There could be a signing over the weekend in Europe.



I won't be able to be there, but JD Vance will be there. pic.twitter.com/y6DQE8ayEs — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Ενδιαφέρουσα είναι η αποστροφή του ότι, εξ όσων καταλαβαίνει, έχει πει «ναι» στη συμφωνία και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει να εμφανιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου, με έντονη τη φημολογία, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα ότι έχει σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς.

Ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά, για να τους ενημερώσει, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον εμίρη του Κατάρ, τον ηγέτη των Εμιράτων, και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και ενώ στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τους σχεδιασμούς του, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν παρουσίαζαν τη δική τους εκδοχή. Οι ΗΠΑ, ισχυρίστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, φαίνεται να έχουν αποδεχτεί συμφωνία που πρότεινε το Ιράν.

Το Fars ανέφερε ότι η συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί από τους διαπραγματευτές, βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να προσθέσει νέους όρους. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα επανεξετάσει τους νέους όρους, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Μεσολαβητές από το Κατάρ παρενέβησαν χθες, ενημερώνοντας το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είχαν αποσύρει τους πρόσθετους όρους τους, ισχυρίστηκε ακόμη. «Παράλληλα με αυτή την αξιοσημείωτη απόσυρση των ΗΠΑ, ο Τραμπ ξεκίνησε μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και απειλητική ρητορική για να προσπαθήσει να υπονοήσει ότι το Ιράν είχε υποχωρήσει υπό την πίεση των βομβαρδισμών. Φυσικά, φαίνεται ότι, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχτεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, υπάρχει πιθανότητα επανεξέτασης αυτού του κειμένου» λέει η ιρανική πλευρά, σε μια πρώτη «υποχώρηση» από τη ρητορική ότι «δεν έχει συμφωνήσει σε τίποτα».

Αλλά και μετά τις δηλώσεις Τραμπ, το Ιράν, και πάλι μέσω του Fars, διέρρεε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία και πως κάθε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι αναξιόπιστος, αν δεν επικυρωθεί από το Ιράν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr