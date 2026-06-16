Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ήδη τον τελευταίο μήνα οι λιανικές τιμές έχουν υποχωρήσει αισθητά, ωστόσο οι ενδείξεις συνηγορούν ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η πτώση των τιμών Platts, οι οποίες αποτελούν βασικό δείκτη για το κόστος προμήθειας των καυσίμων από τα διυλιστήρια.

Η μείωση αυτή αποτυπώνεται σταδιακά και στις τιμές των φορτίων που εισάγονται στην Κύπρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση στη λιανική αγορά.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι καταναλωτές αναμένεται να διαπιστώσουν νέες προσαρμογές προς τα κάτω στις αντλίες των πρατηρίων μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οι τιμές σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με ημερομηνία 15 Ιουνίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,570 ευρώ το λίτρο. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στα 1,499 ευρώ, ενώ η υψηλότερη φθάνει τα 1,658 ευρώ.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων ανέρχεται στα 1,618 ευρώ ανά λίτρο, με τις τιμές στα πρατήρια να κυμαίνονται από 1,545 έως 1,726 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση παγκύπρια τιμή βρίσκεται στα 1,719 ευρώ το λίτρο. Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή διαμορφώνεται στα 1,648 ευρώ, ενώ η υψηλότερη αγγίζει τα 1,887 ευρώ.