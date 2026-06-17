«Χτύπημα» στις φθηνές αγορές από Temu και Shein – «Ο καταναλωτής είναι ο μεγάλος χαμένος»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στο ThemaOnline, δήλωσε ότι παρόλο που η Κύπρος τάχθηκε υπέρ του ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει την επιβολή χρέωσης στα μικροδέματα, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών διαφωνεί με το μέτρο.

Όπως ανέφερε, εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει πλήρως πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η χρέωση των τριών ευρώ και σε ποια προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων θα επιβάλλεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα, ωστόσο το κόστος θα το επωμιστεί ο καταναλωτής.

Ο κύριος Δρουσιώτης σημείωσε ότι «το 2024 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 4,6 δισεκατομμύρια μικροδέματα, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των ηλεκτρονικών αγορών από πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. Εκτίμησε επίσης ότι η νέα χρέωση πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση του τζίρου των φυσικών καταστημάτων και επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς θα καταστεί λιγότερο συμφέρουσα η αγορά προϊόντων από συγκεκριμένες διαδικτυακές πλατφόρμες»

Παρά ταύτα, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν διακρίνει κάποιο ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές από την εφαρμογή του μέτρου.

Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα ασφάλειας προϊόντων και πιθανής παρουσίας ουσιών που δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών ανέφερε ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και όχι με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων στους πολίτες.

Όπως είπε, έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξαν προβλήματα κυρίως στα παιδικά παιχνίδια, με σημαντικό ποσοστό αυτών να μην πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τους υφιστάμενους κανονισμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων, ώστε να αποτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά.

Ο κ. Δρουσιώτης επισήμανε ακόμη ότι παραμένουν αρκετές ασάφειες ως προς την πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουν δοθεί αφορούν χρεώσεις ανά υποκατηγορία προϊόντων, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι λεπτομέρειες.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια ημερομηνία θα λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της χρέωσης — εάν δηλαδή θα είναι η ημερομηνία παραγγελίας ή η ημερομηνία άφιξης του δέματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται να προκύψουν αρκετά ερωτήματα, με τους καταναλωτές να ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πότε και για ποιο λόγο θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος.