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Πρώτα καταιγίδες, μετά ζέστη: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

 22.06.2026 - 11:29
Πρώτα καταιγίδες, μετά ζέστη: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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