ΠτΔ για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική ζωή της Κύπρου»

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα πρωτοπόρο και διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας, σημειώνοντας ότι η παρουσία του στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και του εξωτερικού εκτεινόταν σε περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Όπως αναφέρει, ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Κύπρου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του, επισημαίνοντας ότι αφήνει ως παρακαταθήκη σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα κοινής ωφελείας που θα συνεχίσουν να υπηρετούν την κυπριακή κοινωνία.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκ μέρους της Κυβέρνησης και προσωπικά, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Νίκου Σιακόλα.