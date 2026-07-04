Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Οι τρεις υποθέσεις που μονοπώλησαν την επικαιρότητα

Οι υποθέσεις της Ξυλοφάγου και της Λεμεσού εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ η Κυβέρνηση προχώρησε στον διορισμό ανεξάρτητης ομάδας ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση της υπόθεσης που έγινε γνωστή ως «Κράτος Μαφία».

1. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου – Υπό κράτηση ο πατέρας μέχρι τις 16 Ιουλίου

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν στην υπόθεση του θανάτου των δύο ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου.

Ο πατέρας των παιδιών παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια, όπου του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας και αποφάσισε όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 16 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση αστυνομικού μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι, εάν ο κατηγορούμενος είχε επιστρέψει νωρίτερα στην οικία του, η τραγωδία πιθανόν να είχε αποφευχθεί. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από την υπεράσπιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να καταγράφει τα δύο παιδιά να παίζουν αρχικά εκτός και στη συνέχεια εντός του οχήματος, μέχρι τον εντοπισμό τους αρκετές ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενη το λευκό ποινικό μητρώο του και τους δεσμούς που διατηρεί με την Κύπρο, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα μεταφοράς των σορών των δύο παιδιών στη Βουλγαρία, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου εξέφρασε δημόσια τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια.

2. Οικογενειακή τραγωδία στη Λεμεσό – Συνεχίζονται οι έρευνες

Συγκλονισμό εξακολουθεί να προκαλεί και η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης στα Πολεμίδια, όπου 55χρονος αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο τη 46χρονη σύζυγό του και ακολούθως έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος παρουσιάστηκε κανονικά για υπηρεσία, παρέλαβε τον υπηρεσιακό του οπλισμό και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε, ενημερώνοντας συναδέλφους του ότι θα απουσίαζε για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια μετέβη στο σημείο όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τη σύζυγό του, η οποία έφθασε εκεί με ξεχωριστό όχημα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το ζευγάρι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον οι τραπεζικές κινήσεις και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος είχε κατά το παρελθόν δανειστεί χρήματα από συναδέλφους του, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί συστάσεις από ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας. Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και τεκμηρίων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη νέα αυτή οικογενειακή τραγωδία.

3. «Κράτος Μαφία» – Ορίστηκε η ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο μέτωπο της διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και είναι γνωστή ως υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ενέκρινε τον διορισμό πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η οποία αναλαμβάνει τη διερεύνηση των ευρημάτων της σχετικής Έκθεσης.

Επικεφαλής της ομάδας ορίστηκε ο πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομότιμος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Βασίλειος Σκουρής. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο ομότιμος καθηγητής Ποινικού Δικαίου Χρίστος Μυλωνόπουλος, ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης, καθώς και οι δικηγόροι Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης.

Η απόφαση λήφθηκε βάσει των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με αντικείμενο τη διερεύνηση όλων όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η θητεία των ποινικών ανακριτών ορίστηκε στους έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ η Κυβέρνηση αποφάσισε να τους διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, γραφειακή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου τους.

Η Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στο τεκμήριο της αθωότητας.