Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα

Η παραδοσιακά πιο θερμή γωνιά της Μεσογείου κρατά μια απρόσμενη «άμυνα» δροσιάς, ενώ χώρες που δεν διαθέτουν καν τις κατάλληλες υποδομές, όπως συστήματα κλιματισμού στα σπίτια, έρχονται αντιμέτωπες με έναν πρωτόγνωρο πύρινο εφιάλτη και, δυστυχώς, με απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό παράδοξο, επικοινωνήσαμε με τον Ανώτερο Μετεωρολογικό Λειτουργό, Μιχάλη Μούσκο. Όπως εξήγησε στο ThemaOnline, όλα είναι θέμα «γεωγραφικής τύχης» και ατμοσφαιρικής διάταξης, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στην ευνοϊκή πλευρά ενός γιγαντιαίου καιρικού συστήματος.

Ο «θερμικός θόλος» που λιώνει την Ευρώπη

Το φαινόμενο που προκαλεί τις εξωφρενικές θερμοκρασίες στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου ονομάζεται «θερμικός θόλος» και σχετίζεται με ένα ατμοσφαιρικό σύστημα υψηλής πίεσης, γνωστό στους μετεωρολόγους ως «Ωμέγα Block».

Σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, αυτό το σύστημα ξεκίνησε από την περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου και κινήθηκε ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και τα Βαλκάνια. Αυτή η υψηλή πίεση όχι μόνο εγκλωβίζει τη θερμή αέρια μάζα που μεταφέρθηκε από τη Βόρεια Αφρική, αλλά τη θερμαίνει ακόμα περισσότερο μέσω καθοδικών ρευμάτων. Ουσιαστικά, ο αέρας συμπιέζεται και η θερμοκρασία εκτοξεύεται.

Το αποτέλεσμα είναι σοκαριστικό για περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιο καύσωνα. Στη Γαλλία το θερμόμετρο άγγιξε τοπικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου, στη Γερμανία έφτασε κοντά στους 42, ενώ στην Ουγγαρία, την Τσεχία και την Αυστρία κυμάνθηκε στους 40 με 41 βαθμούς. Καθώς ο πληθυσμός και τα σπίτια σε αυτές τις χώρες στερούνται κλιματισμού, η κατάσταση μετατράπηκε γρήγορα σε κρίση δημόσιας υγείας με θανατηφόρες συνέπειες.

Γιατί η Κύπρος «κρατά άμυνα» χωρίς 40άρια

Την ίδια ώρα, η Κύπρος ζει σε έναν εντελώς διαφορετικό μετεωρολογικό ρυθμό. Ο κ. Μούσκος επισημαίνει ότι η περιοχή μας βρίσκεται ακριβώς ανατολικά αυτού του μπλοκαρισμένου θερμού αέρα που πλήττει την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η θέση μάς επέτρεψε να διατηρηθούμε σε θερμοκρασίες κοντά στις απόλυτα κανονικές για την εποχή.

Μετά από έναν εξαιρετικά ήπιο Ιούνιο, όπου δεν καταγράφηκε ούτε ένα 40άρι στο νησί λόγω της απουσίας θερμών αέριων μαζών, ο Ιούλιος πορεύεται στο ίδιο μοτίβο. Η μέση τιμή για τις αρχές του μήνα είναι οι 37 βαθμοί για το εσωτερικό, ενώ τα παράλια κυμαίνονται από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το σκηνικό της κανονικότητας θα διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο, ενώ τα βράδια και νωρίς το πρωί θα κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα αυξημένης υγρασίας και τοπικής ομίχλης, τα οποία όμως θα διαλύονται γρήγορα.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Κυριακή και η Δευτέρα θα φέρουν περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου. Μια αστάθεια στην περιοχή θα προκαλέσει νεφώσεις νωρίτερα μέσα στη μέρα, ρίχνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ακόμα και κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η αστάθεια αναμένεται να δώσει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και στο εσωτερικό, ένα σκηνικό που θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, κρατώντας μας ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ένα σπάνιο φαινόμενο που «σπάει» την παράδοση των προειδοποιήσεων

Για να αντιληφθεί κανείς πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό το ήπιο ξεκίνημα του καλοκαιριού για τα κυπριακά δεδομένα, αρκεί μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Το να περάσει ολόκληρος ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες είναι κάτι σπάνιο.

Αρκεί να θυμηθούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ολόκληρο το νησί βρισκόταν σχεδόν μόνιμα στο «κίτρινο» ή το «πορτοκαλί». Το 2024 η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει συνολικά 35 κίτρινες, 4 πορτοκαλί και 2 κόκκινες προειδοποιήσεις. Το 2025 η κατάσταση ήταν ακόμη πιο έντονη στις υψηλές βαθμίδες επικινδυνότητας, με 17 κίτρινες, 7 πορτοκαλί και 3 κόκκινες προειδοποιήσεις. Φέτος, ο πίνακας των προειδοποιήσεων παραμένει ακόμα λευκός. Όπως αναφέρει ο κ. Μούσκος, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάται Ιούνιο χωρίς ούτε ένα 40άρι, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε καταγράψει ακόμη και 45 βαθμούς Κελσίου από τον μήνα Μάιο.

Η σκιά της κλιματικής αλλαγής και το «κρυφό» καλοκαίρι

Φυσικά, αυτή η προσωρινή ανάπαυλα δεν σημαίνει ότι η Κύπρος ξέφυγε από τον κανόνα της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και αυτό που βιώνει η Ευρώπη αποτελεί τρανή απόδειξη. Αν και παρόμοια ακραία κύματα ζέστης είχαν καταγραφεί στην Ευρώπη το 2019 και το 2022, πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση.

Τα κλιματικά μοντέλα για την περιοχή της Κύπρου, όταν εξετάζονται σε βάθος τριακονταετίας, δείχνουν μια ξεκάθαρη και ανησυχητική τάση: λιγότερες βροχές, πιο έντονες ξηρασίες, σφοδρότερες καταιγίδες και πολύ πιο παρατεταμένους καύσωνες που αλλοιώνουν τη δομή των εποχών, μεγαλώνοντας το καλοκαίρι και μικραίνοντας τον χειμώνα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ιουλίου του 2022, όταν η Κύπρος έσπασε το ιστορικό ρεκόρ με 17 συνεχόμενες ημέρες όπου ο υδράργυρος ήταν σταθερά στους 40 βαθμούς και άνω.

Όσο για τη συνέχεια του φετινού καλοκαιριού; Ο Ανώτερος Μετεωρολογικός Λειτουργός εμφανίζεται επιφυλακτικός αλλά ρεαλιστής. Το εποχικό μοντέλο της Υπηρεσίας για τον φετινό Ιούλιο και Αύγουστο προβλέπει ότι ο μέσος όρος των θερμοκρασιών θα κυμανθεί από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες πιο υποφερτές μέρες, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μετά τις 10 Ιουλίου το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα προς τους 41 βαθμούς Κελσίου, μπαίνοντας πλέον στη στατιστικά θερμότερη περίοδο του νησιού που διαρκεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Παράλληλα, ο κ. Μούσκος ξεκαθάρισε ότι το γεγονός ότι αργήσαμε να μπούμε σε ρυθμούς καύσωνα δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι θα αργήσουμε και να βγούμε από το καλοκαίρι, αν και ο Σεπτέμβριος παραμένει παραδοσιακά ένας εξαιρετικά θερμός μήνας.

Για την ώρα, η Κύπρος απολαμβάνει τις «ανθρώπινες» θερμοκρασίες και τις μεσημεριανές ανάσες δροσιάς των επόμενων ημερών, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το κυπριακό καλοκαίρι είναι μεγάλο και οι μεγάλες προκλήσεις είναι πιθανότατα ακόμα μπροστά μας.