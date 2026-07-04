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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

 04.07.2026 - 07:55
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο στοχευμένων και εντατικών επιχειρήσεων που άρχισαν στις 19 Ιουνίου 2026, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, του είδους μήκων η υπνοφόρος, καθώς και στην εξιχνίαση συνολικά 17 συναφών υποθέσεων σε παγκύπρια βάση

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια, με κύριο στόχο την πάταξη των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού και την προστασία των πολιτών από τις επιβλαβείς συνέπειες της διακίνησης και χρήσης του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των συγκεκριμένων υποθέσεων, η ΥΚΑΝ προχώρησε στην κατάσχεση 60 περίπου κιλών μήκωνος υπνοφόρου και στη σύλληψη 21 προσώπων, ενώ καταζητούνται άλλα δύο πρόσωπα.

Από τις 17 υποθέσεις που προέκυψαν, οι 16 έχουν ήδη καταχωρισθεί ενώπιον Δικαστηρίου και παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο για εκδίκαση, ενώ οι 21 κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση ως υπόδικοι.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών από τους 21 κατηγορούμενους ότι τους τελευταίους τρεις μήνες φέρονται να εισήγαγαν και άλλες ποσότητες μήκωνος υπνοφόρου και κατηγορήθηκαν.  

Στο πλαίσιο των ενεργειών της ΥΚΑΝ για αναχαίτιση της εισαγωγής του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού, έγινε επικοινωνία με εταιρεία του εξωτερικού, μέσω της οποίας είχαν αποσταλεί στην Κύπρο τα δέματα που περιείχαν τις κατασχεθείσες ποσότητες. Κατά την επικοινωνία αυτή έγιναν σχετικές συστάσεις και λήφθηκαν μέτρα, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η δυνατότητα αποστολής τέτοιων προϊόντων στην Κύπρο.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις της, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και την αποτροπή της εισαγωγής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

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