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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι

 04.07.2026 - 08:07
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, απειλή, ανησυχία και τροχαίες παραβάσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 595 οχήματα και ελέγχθηκαν 784 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 57 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε 8 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 261 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 47 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 266 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 16 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι ναρκοτέστ με αρνητικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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