Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», μια σειρά από πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις, πολιτικές κινήσεις και παρασκηνιακές διεργασίες συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε πρόωρη προεκλογική κινητικότητα στην Πινδάρου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται οι επανειλημμένες δηλώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, ότι το κόμμα θα κατέλθει στις προεδρικές εκλογές με δικό του υποψήφιο. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε και κατά την εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Δημοκρατικού Συναγερμού, τονίζοντας πως η παράταξη δεν ετεροκαθορίζεται και δεν πρόκειται να εκχωρήσει σε άλλους την πολιτική της πορεία.

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, συνεχίζει τη δική του πολιτική δραστηριότητα, με πρόσφατη την ανακοίνωση δημιουργίας καναλιού στο WhatsApp, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρεί ενεργό πολιτικό γραφείο, πραγματοποιεί επαφές με στελέχη και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη βάση του κόμματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι στο παρασκήνιο συζητείται η ύπαρξη δημοσκόπησης που μετρά πιθανούς διεκδικητές του χρίσματος του ΔΗΣΥ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αμφίρροπη εικόνα μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Στη συγκεκριμένη μέτρηση φέρεται να περιλαμβάνεται και το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, όχι ως πιθανός υποψήφιος του ΔΗΣΥ, αλλά προκειμένου να αποτυπωθεί το έρεισμα που εξακολουθεί να διατηρεί σε τμήμα των συναγερμικών ψηφοφόρων.

Όπως σημειώνεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των μελών του ΔΗΣΥ που στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023, καθώς διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στην εσωκομματική διαδικασία επιλογής του υποψηφίου. Η στάση αυτού του εκλογικού σώματος εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα πάντα με τον «Φιλελεύθερο», στο προσκήνιο της συζήτησης βρίσκονται σήμερα η Αννίτα Δημητρίου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως οι δύο επικρατέστεροι διεκδικητές του χρίσματος, ενώ αναφέρεται και το όνομα του Γιώργου Παμπορίδη ως πιθανού ενδιαφερόμενου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί οριστικά το σκηνικό.

Παράλληλα, οι οργανωτικές κινήσεις που έγιναν μετά τις βουλευτικές εκλογές, όπως ο διορισμός του Ονούφριου Κουλλά στη θέση του γενικού διευθυντή του κόμματος και ο επαναδιορισμός του Γιώργου Χατζηγεωργίου στη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων, ερμηνεύονται ως μέρος της προετοιμασίας με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των καταστατικών αλλαγών του Δημοκρατικού Συναγερμού, για πρώτη φορά ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές θα επιλεγεί από το σύνολο των μελών του κόμματος, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Όπως εκτιμά ο «Φιλελεύθερος», όλα δείχνουν πως ο ΔΗΣΥ εισέρχεται σταδιακά σε μια μακρά και απαιτητική εσωκομματική διαδικασία, με μεγάλο ζητούμενο όχι μόνο την επιλογή του υποψηφίου, αλλά και τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης την επόμενη ημέρα.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος