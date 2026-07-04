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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Το τελευταίο «αντίο» στον 55χρονο αστυνομικό – Σήμερα η κηδεία του

 04.07.2026 - 08:38
Τραγωδία στη Λεμεσό: Το τελευταίο «αντίο» στον 55χρονο αστυνομικό – Σήμερα η κηδεία του

Σήμερα, Σάββατο, 04 Ιουλίου, θα τελεστεί  η κηδεία του 55χρονου αστυνομικού που πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο τη 46χρονη σύζυγό του και ακολούθως έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο Ζακάκι. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο Ζακακίου. Σύμφωνα με ανάρτηση του γιου του ζευγαριού, η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για την οικονομική ενίσχυση των τέκνων του εκλιπόντος.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος παρουσιάστηκε κανονικά για υπηρεσία, παρέλαβε τον υπηρεσιακό του οπλισμό και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε, ενημερώνοντας συναδέλφους του ότι θα απουσίαζε για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια μετέβη στο σημείο όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τη σύζυγό του, η οποία έφθασε εκεί με ξεχωριστό όχημα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το ζευγάρι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον οι τραπεζικές κινήσεις και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος είχε κατά το παρελθόν δανειστεί χρήματα από συναδέλφους του, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί συστάσεις από ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας. Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και τεκμηρίων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη νέα αυτή οικογενειακή τραγωδία.

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