Θρίλερ στο Μεξικό: Η στιγμή που ένοπλοι εισβάλλουν στο σπίτι της δημοσιογράφου που απήγαγαν στο Μεξικό - Βρέθηκε νεκρή μετά από 15 μερες

Η απαγωγή της είχε καταγραφεί σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να χτυπά την πόρτα της με λοστό, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται δεύτερος άνδρας οπλισμένος με τουφέκι, ο οποίος την ανοίγει με κλωτσιές. Μόλις οι δράστες εισβάλλουν στο εσωτερικό του σπιτιού, η καταγραφή σταματά.

Η σορός της Γκουσμάν βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα σε σπίτι και ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελία της Βερακρούς.

Η δημοσιογράφος διατηρούσε ψηφιακό μέσο ενημέρωσης στην περιοχή και μετέδιδε μέσω Facebook ειδήσεις και ρεπορτάζ από την κοινότητα Ναντσιτάλ, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι. Η Βερακρούς θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες πολιτείες του Μεξικού για τους εργαζόμενους στον Τύπο.

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα – Ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οκτώ άνθρωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων και τέσσερις άνδρες που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί την περίοδο του εγκλήματος.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι αστυνομικοί φέρονται να παρείχαν «πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη» στην εγκληματική οργάνωση που απήγαγε τη δημοσιογράφο.

Η ειδική εισηγήτρια για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη δολοφονία και κάλεσε τις μεξικανικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες.



Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν την «αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο» και ζήτησαν εξηγήσεις για το γιατί δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ζωντανή η Γκουσμάν.



Το Μεξικό παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους δημοσιογράφους, με την RSF να καταγράφει περισσότερους από 150 εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που έχουν δολοφονηθεί από το 1994. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, δύο ακόμη δημοσιογράφοι είχαν δολοφονηθεί μέσα στη χρονιά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα