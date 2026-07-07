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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο νεαρους: Τους σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν από κοκαΐνη μέχρι χάπια Captagon- Δείτε φωτογραφίες

 07.07.2026 - 09:33
Χειροπέδες σε δύο νεαρους: Τους σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν από κοκαΐνη μέχρι χάπια Captagon- Δείτε φωτογραφίες

Στη σύλληψη δύο προσώπων, 29 και 21 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, ανέκοψαν χθες αργά το απόγευμα στην Κάτω Πάφο, όχημα στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 3γρ Κάνναβης, 0,5 μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €700 και συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επίσης:

  • 1γρ κοκαΐνης
  • 10 γρ μεθαμφεταμίνης
  • 73 δισκία Captagon
  • 197 γρ Κάνναβης
  • το χρηματικό ποσό των €4250   

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Η ΥΚΑΝ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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