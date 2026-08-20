Πέθανε ο Γιώργος Μαλλιώτης: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, ώρα 10:00.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.