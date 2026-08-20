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ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 13 νεκροί σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην Κολομβία - Κατέρρευσε ανάχωμα - Βίντεο

 20.08.2026 - 17:58
Τουλάχιστον 13 νεκροί σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην Κολομβία - Κατέρρευσε ανάχωμα - Βίντεο

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσα σε παράνομο ορυχείο χρυσού της νοτιοδυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Τα ατυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στην Κολομβία, κυρίως στις παράνομες εκμεταλλεύσεις εξόρυξης στις οποίες δεν γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

«Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους ανθρώπους», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης του νομού Ναρίνιο, ο Φρέντι Γκάμες, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.

Δείτε βίντεο

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκσκαφείς να εργάζονται σε ένα πολύ απόκρημνο έδαφος.

Μια έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου προκάλεσε μετακινήσεις και την πτώση εδάφους πάνω στους εργάτες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η συσσώρευση αερίου είναι γενικά η κυρία αιτία των εκρήξεων μέσα στα ορυχεία στη Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με δυσκολία λόγω της αστάθειας του εδάφους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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