Τουλάχιστον 13 νεκροί σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην Κολομβία - Κατέρρευσε ανάχωμα - Βίντεο

Τα ατυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στην Κολομβία, κυρίως στις παράνομες εκμεταλλεύσεις εξόρυξης στις οποίες δεν γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

«Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους ανθρώπους», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης του νομού Ναρίνιο, ο Φρέντι Γκάμες, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.



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Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκσκαφείς να εργάζονται σε ένα πολύ απόκρημνο έδαφος.



Μια έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου προκάλεσε μετακινήσεις και την πτώση εδάφους πάνω στους εργάτες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης.



Η συσσώρευση αερίου είναι γενικά η κυρία αιτία των εκρήξεων μέσα στα ορυχεία στη Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με δυσκολία λόγω της αστάθειας του εδάφους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα