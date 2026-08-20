Πλήρωσε 68.000 δολάρια για το σπίτι των ονείρων του: Η μικροσκοπική κατοικία μήκους 12μ.

Έπειτα από 24 χρόνια ως δάσκαλος στη Φλόριντα, ο Μπράιαν αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή μετά τη συνταξιοδότησή του. Μετακόμισε στο Ουισκόνσιν και αγόρασε ένα μικρό σπίτι μήκους περίπου 12 μέτρων, το οποίο κόστισε 68.000 δολάρια, συν ακόμη 9.200 δολάρια για τη μεταφορά του.

Όπως είπε, τα μικροσκοπικά σπίτια είναι ιδανικά για τη συνταξιοδότηση, έχουν λιγότερα πράγματα να φροντίσεις και λιγότερα να καθαρίσεις. Πλέον περνά χρόνο στον κοινοτικό κήπο με τους γείτονές του, βγάζει βόλτες τον σκύλο του και απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.

Ήθελε μικρό σπίτι, αλλά όχι τόσο... μικρό

Ο Μπράιαν είχε προηγουμένως μείνει σε ένα μικροσκοπικό σπίτι με το συνηθισμένο πλάτος των περίπου 2,6 μέτρων. Αν και ήταν αρκετό για ένα Σαββατοκύριακο, κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μόνιμα σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο.

Γι' αυτό επέλεξε ένα μεγαλύτερο μοντέλο, με πλάτος 3,66 μέτρα και μήκος 11,58 μέτρα. Ιδιαίτερα σημαντική για εκείνον ήταν η μεγάλη κουζίνα, καθώς αγαπά τη μαγειρική και χρησιμοποιεί λαχανικά από τον κοινοτικό κήπο.

Η επιλογή αυτή αποτελεί, όπως λέει, την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου. «Θα είχα πετύχει αν μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ ζώντας σε μια καλύβα. Αυτό πλησιάζει πολύ σε αυτό», εξηγεί.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr