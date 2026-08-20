Η στιγμή που καράβι «χάνεται» μέσα στην ομίχλη στο λιμάνι της Πάρου - Δείτε βίντεο

Τις τελευταίες 48 ώρες το συγκεκριμένο φαινόμενο με την πυκνή ομίχλη να καλύπτει τα πάντα έχει σημειωθεί στις Κυκλάδες με τα βίντεο και τις εικόνες να έχουν καταγράψει ολόκληρες ακτογραμμές να εξαφανίζονται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα