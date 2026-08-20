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ΥΓΕΙΑ

Γυμναστική και στις διακοπές: 6 απλές ασκήσεις που γίνονται παντού και δουλεύουν όλο το σώμα

 20.08.2026 - 18:36
Γυμναστική και στις διακοπές: 6 απλές ασκήσεις που γίνονται παντού και δουλεύουν όλο το σώμα

Το καλοκαίρι το σώμα σας ζητάει κίνηση και ελευθερία: από βουτιές στη θάλασσα μέχρι χαλαρούς περιπάτους δίπλα στο κύμα. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι διακοπές συχνά βγάζουν τη γυμναστική σας εκτός ρυθμού. Η καλή είδηση; Δεν χρειάζεστε γυμναστήριο ή εξοπλισμό για να παραμείνετε σε φόρμα.

Με λίγα λεπτά την ημέρα και μερικές στοχευμένες ασκήσεις, μπορείτε να διατηρήσετε τη δύναμη, την αντοχή και τη φυσική σας κατάσταση, ώστε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή του καλοκαιριού γεμάτοι ενέργεια.

Παρακάτω θα βρείτε 6 ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε παντού – στην παραλία, στον κήπο ή ακόμα και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας.

Κάντε τις ασκήσεις σε κυκλική μορφή: 40 δευτερόλεπτα κάθε άσκηση με 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα και επαναλάβετε 2-3 γύρους. Έτσι θα δουλέψετε όλο το σώμα και θα νιώσετε γεμάτοι ενέργεια, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να δουλέψετε σε σετ και επαναλήψεις.

1. Squats (Καθίσματα)

  • Οφέλη: Ενδυναμώνουν πόδια και γλουτούς και βελτιώνουν τη στάση.
  • Εκτέλεση: Πόδια στο άνοιγμα των ώμων, λυγίζετε γόνατα σαν να κάθεστε σε καρέκλα.
  • Επαναλήψεις: 3 σετ × 12-15.

2. Plank (Σανίδα)

  • Οφέλη: Ιδανική για ενδυνάμωση κορμού και σταθεροποίηση.
  • Εκτέλεση: Στήριξη σε πήχεις ή παλάμες και δάχτυλα ποδιών, σώμα σε ευθεία.
  • Διάρκεια: 30-60 δευτερόλεπτα.

 

3. Προβολές Σταθερές

  • Οφέλη: Δουλεύουν τετρακέφαλους, γλουτούς και σταθεροποιητές κορμού.
  • Εκτέλεση: Από όρθια θέση, κάνετε βήμα μπροστά και λυγίζετε γόνατα σε 90°. Κάντε μικρές πιέσεις και αλλάξτε πόδι μετά τις επαναλήψεις.
  • Επαναλήψεις: 3 σετ × 10-12 ανά πόδι.

4. Σανίδα – Άρσεις Εναλλάξ Ποδιών

  • Οφέλη: Ενδυναμώνει γλουτούς, οπίσθιους μηριαίους και κορμό.
  • Εκτέλεση: Από θέση σανίδας (πήχεις ή παλάμες), σηκώνετε ένα πόδι τεντωμένο προς τα πίσω, κρατάτε 1-2 δευτερόλεπτα και κατεβάζετε. Εναλλάσσετε πόδια.
  • Επαναλήψεις: 3 σετ × 10 ανά πόδι.

5. Πιέσεις Τρικεφάλων (Triceps Dips)

  • Οφέλη: Στοχεύουν στο πίσω μέρος των χεριών.
  • Εκτέλεση: Καθίστε σε σταθερή επιφάνεια (παγκάκι ή καρέκλα), χέρια δίπλα στους γοφούς, λυγίζετε αγκώνες και κατεβάζετε το σώμα προς τα κάτω, έπειτα σπρώχνετε ξανά πάνω.
  • Επαναλήψεις: 3 σετ × 10-12.

6. Από Σανίδα σε Σκύλο (Plank to Downward Dog)

  • Οφέλη: Συνδυάζει ενδυνάμωση κορμού με διάταση ώμων και οπίσθιων μηριαίων.
  • Εκτέλεση: Από σανίδα, σπρώξτε τη λεκάνη προς τα πάνω και πίσω (θέση σκύλου στη γιόγκα), με τα πέλματα να πλησιάζουν στο έδαφος. Επανέλθετε σε σανίδα.
  • Επαναλήψεις: 3 σετ × 8-10.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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