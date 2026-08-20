Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που χρησιμοποιούμε το «airplane mode» στις πτήσεις

Παλαιότερα, οι επιβάτες έπρεπε να απενεργοποιούν εντελώς τα κινητά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Με το airplane mode, όμως, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη συσκευή για να ακούμε μουσική, να βλέπουμε ταινίες ή να παίζουμε παιχνίδια, χωρίς το κινητό να αναζητά ενεργά δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Μπορεί όμως ένα κινητό να ρίξει ένα αεροπλάνο; Η απάντηση στο συγκεκριμένο μύθο είναι όχι. Από την άλλη, ο βασικότερος λόγος που ζητείται από τους επιβάτες να ενεργοποιούν τη λειτουργία πτήσης σχετίζεται με πιθανές παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας του αεροσκάφους.

Για το… καλό του πιλότου

Όπως έχει φανεί σε μελέτες της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (UK CAA), οι εκπομπές από κινητές συσκευές μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στα ακουστικά των πιλότων και έτσι να δυσκολέψουν την επικοινωνία τους με τον πύργο ελέγχου.

Ειδικότερα, τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ραδιοκύματα και, όταν δεν βρίσκονται σε λειτουργία πτήσης, αναζητούν συνεχώς διαθέσιμο σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Σε ένα αεροπλάνο που πετά σε ύψος περίπου 30.000 ποδιών ή και υψηλότερα, η διαδικασία αυτή γίνεται πιο δύσκολη. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι σχεδιασμένες κυρίως για να καλύπτουν περιοχές στο έδαφος και όχι αεροσκάφη που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε μεγάλο ύψος.

Όταν το κινητό δυσκολεύεται να βρει σήμα, μπορεί να αυξήσει την ισχύ εκπομπής του, προσπαθώντας να συνδεθεί με διαθέσιμη κεραία. Παράλληλα, συνεχίζει να στέλνει και να λαμβάνει σύντομες ραδιοφωνικές εκπομπές για την αναζήτηση και διατήρηση σύνδεσης.

Αυτή η συνεχής προσπάθεια σύνδεσης μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να δημιουργήσει παρεμβολές.

Πώς φτάνει ο ήχος μέχρι το πιλοτήριο

Τα ραδιοκύματα από μια κινητή συσκευή μπορούν να επηρεάσουν καλωδιώσεις και ηλεκτρονικά συστήματα, ιδιαίτερα όταν το κινητό βρίσκεται κοντά στο πιλοτήριο ή σε καλωδιώσεις του αεροσκάφους.

Τα καλώδια των ακουστικών των πιλότων, τα συστήματα ενίσχυσης ήχου και οι καλωδιώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως «δέκτες» τέτοιων παρεμβολών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εξοπλισμός ήχου του πιλοτηρίου μπορεί να μετατρέψει αυτές τις παρεμβολές σε έναν ενοχλητικό ήχο, που περιγράφεται ως βουητό, τσίριγμα ή χαρακτηριστικό «μπιπ».

Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται δυσκολότερη η καθαρή επικοινωνία του πληρώματος με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε κρίσιμες φάσεις της πτήσης, όπως η απογείωση και η προσγείωση, όπου η επικοινωνία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή.

Τι πετυχαίνει το airplane mode

Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η λειτουργία πτήσης, η οποία απενεργοποιεί τις ασύρματες εκπομπές του κινητού, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα παρεμβολών και κάνοντας πιο εύκολο το έργο των πιλότων και των πύργων ελέγχου.

ΠΗΓΗ: In.gr