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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία με 40 νεκρά παιδιά από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στη Νιγηρία

 20.08.2026 - 19:36
Τραγωδία με 40 νεκρά παιδιά από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 40 παιδιά έχουν ανασυρθεί νεκρά μετά την ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο, στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και υπάρχουν φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τον Αμπντουλκαντίρ Γιούσουφ, τοπικό αξιωματούχο της Αρχής Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί περίπου 40 σοροί παιδιών από το σημείο της τραγωδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Γκοράου, της τοπικής αυτοδιοικητικής περιοχής Γκορόνιο, όταν η λέμβος μετέφερε αγρότες, οικογένειες και εργάτες προς τις ορυζώνες της περιοχής.

Πάνω από 70 άτομα στη λέμβο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τοπικών πηγών, το σκάφος φέρεται να μετέφερε περισσότερους από 70 επιβάτες και ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του, την ώρα που διέσχιζε ένα ρέμα προκειμένου οι επιβάτες να φτάσουν στα χωράφια όπου επρόκειτο να συμμετάσχουν στη φύτευση και την συγκομιδή ρυζιού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες φέρεται να ήταν παιδιά ηλικίας από 10 έως 15 ετών, τα οποία ταξίδευαν μαζί με τις οικογένειές τους και άλλους εργάτες.

Ο φύλαρχος της περιοχής, Σακρίν Νταζί, δήλωσε ότι οι επιβάτες κατευθύνονταν στις ορυζώνες όταν σημειώθηκε η ανατροπή της λέμβου.


Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Δύτες και κάτοικοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στη μοιραία λέμβο.

Σύμφωνα με τον τοπικό δημοσιογράφο Σαρχαμπίλου Γιαχούζα Κίλια, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, έξι άτομα διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του χωριού, που φέρεται να ήταν επίσης επιβάτης της λέμβου.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε ανασύρει περίπου 40 πτώματα, ενώ έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του χωριού, διασώθηκαν», ανέφερε. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με δύτες να αναζητούν επιζώντες και σορούς, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Τα θανατηφόρα ναυάγια είναι συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία, όπου πολλές βάρκες ταξιδεύουν υπερφορτωμένες και με ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 25 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν σκάφος ανετράπη στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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