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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Οδηγός χτύπησε σταθμευμένο όχημα, το αναποδογύρισε και... εξαφανίστηκε - Δείτε φωτογραφία

 21.08.2026 - 09:09
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Οδηγός χτύπησε σταθμευμένο όχημα, το αναποδογύρισε και... εξαφανίστηκε - Δείτε φωτογραφία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/8) στην Ανθούπολη, στη Λευκωσία, με τον οδηγό του ενός οχήματος να εγκαταλείπει τη σκηνή μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου, όταν όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα ανατράπηκε.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμειας, ενώ αναμένεται η άφιξη ρυμουλκού για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Δείτε φωτογραφία από τη σελίδα στο Facebook CY Police Checkpoints:

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