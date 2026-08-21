Καρκίνος στομάχου: Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος εάν πίνετε αυτό το σακχαρούχο ρόφημα καθημερινά

Ειδικότερα, ερευνητές από το Mass General Brigham Cancer Institute διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν τουλάχιστον ένα σακχαρούχο ποτό την ημέρα είχαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου σε σύγκριση με όσους τα κατανάλωναν λιγότερο από μία φορά το μήνα. Αντίθετα, τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά δεν συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο. Τα ευρήματα προσθέτουν τον καρκίνο του στομάχου στον αυξανόμενο κατάλογο των κακοηθών νεοπλασιών που έχουν διερευνηθεί σε σχέση με την υψηλή κατανάλωση σακχαρούχων ποτών.

Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος για τους καθημερινούς καταναλωτές

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 112.284 συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε δύο μακροχρόνιες αμερικανικές μελέτες: Τη «Μελέτη Υγείας Νοσηλευτών» (Nurses’ Health Study) και τη «Μελέτη Παρακολούθησης Επαγγελματιών Υγείας» (Health Professionals Follow-Up Study). Και οι δύο μελέτες έχουν συλλέξει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία για αρκετές δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες ανέπτυξαν καρκίνο του στομάχου.

Αφού λήφθηκαν υπόψη άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου, όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα σακχαρούχο ποτό καθημερινά παρουσίαζαν 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα τον μήνα. Η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Στις γυναίκες που συμμετείχαν στη Μελέτη Υγείας Νοσηλευτριών, η κατανάλωση περισσότερων από ένα σακχαρούχων ποτών την ημέρα συσχετίστηκε με 3,04 φορές υψηλότερο κίνδυνο.

Η υψηλότερη συνολική πρόσληψη φρουκτόζης, ενός από τα κύρια σάκχαρα που περιέχονται σε αυτά τα ποτά, συσχετίστηκε επίσης με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του στομάχου.

Ποια ποτά συμπεριλήφθηκαν;

Οι ερευνητές ταξινόμησαν τα σακχαρούχα ποτά ως αναψυκτικά με ανθρακικό, φρουτοχυμούς, λεμονάδες και αθλητικά ποτά. Τα ανθρακούχα ποτά χαμηλών θερμίδων που περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά αξιολογήθηκαν ξεχωριστά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μετά τη συμπερίληψη άλλων παραγόντων κινδύνου, οι ερευνητές δε διαπίστωσαν καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ποτών με τεχνητά γλυκαντικά και της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του στομάχου. Η διάκριση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει τα σακχαρούχα ποτά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών άλλων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος, ενώ τα στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο του στομάχου ήταν μέχρι τώρα σχετικά περιορισμένα.

Ο ρόλος του H. pylori

Καθώς η λοίμωξη από το Helicobacter pylori αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του στομάχου, οι ερευνητές εξέτασαν την κατάσταση της λοίμωξης σε μια υποομάδα 940 συμμετεχόντων. Λίγο περισσότερο από το 1/3 παρουσίαζε ενδείξεις λοίμωξης από H. pylori. Ωστόσο, η κατανάλωση σακχαρούχων ποτών δε συσχετίστηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα λοίμωξης. Εάν επιβεβαιωθεί η παρατηρούμενη σχέση μεταξύ σακχαρούχων ποτών και καρκίνου του στομάχου, ενδέχεται να λειτουργεί μέσω μηχανισμών διαφορετικών από τον H. pylori.

Συσχέτιση, όχι απόδειξη

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση σακχαρούχων ποτών προκαλεί άμεσα καρκίνο του στομάχου. Η μελέτη ήταν παρατηρητική, που σημαίνει ότι άλλοι παράγοντες ενδέχεται να συνέβαλαν στον αυξημένο κίνδυνο.

Υπήρχαν επίσης σημαντικοί περιορισμοί. Οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του H. pylori και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στομάχου ήταν ελλιπείς, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν λευκοί, γεγονός που δεν προσδιορίζει εάν τα ευρήματα ισχύουν εξίσου για διαφορετικές φυλετικές και εθνοτικές ομάδες. Από την άλλη, ο μεγάλος πληθυσμός της μελέτης και οι δεκαετίες λεπτομερών δεδομένων σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό επέτρεψαν στους ερευνητές να λάβουν υπόψη πολλούς πιθανούς παράγοντες κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κύριο συγγραφέα, δρ. Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγο και επιδημιολόγο στο Mass General Brigham Cancer Institute, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εντοπίζει μια συσχέτιση μεταξύ σακχαρούχων ποτών και καρκίνου του στομάχου σε πληθυσμό των ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι ο καρκίνος του στομάχου παραμένει ένας από τους πιο θανατηφόρους παγκοσμίως, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο πιθανός ρόλος της διατροφής αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, τόσο για να επιβεβαιωθεί η συσχέτιση, όσο και για να κατανοηθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που ενδεχομένως εξηγούν γιατί η συχνή κατανάλωση σακχαρούχων ποτών μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.

Πηγη: ygeiamou.gr