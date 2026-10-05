Πόσο επικίνδυνο είναι για το μωρό το κινητό στην εγκυμοσύνη; - Ειδικοί εξηγούν

Η ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων Columbia, Cornell και Johns Hopkins. Οι επιστήμονες εξέτασαν σχετικές μελέτες στις βάσεις PubMed και Web of Science. Ορισμένες δεν εντόπισαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης κινητού και βασικών εκβάσεων της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, οι περισσότερες συνέδεσαν την παρατεταμένη ή εντατική χρήση με δυσμενείς εκβάσεις, κυρίως καρδιαγγειακές ανωμαλίες και μικρότερη διάρκεια κύησης. Οι ίδιοι οι ερευνητές, πάντως, υπογραμμίζουν τους σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις ασυνέπειες μεταξύ των μελετών.

Το κινητό ή η καθιστική ζωή;

Οι χρήστες κινητών παγκοσμίως αυξήθηκαν από περίπου 500 εκατομμύρια το 2000 σε 3,3 δισ. το 2009 και 6,4 δισ. το 2021, ενώ ο μέσος χρήστης smartphone περνά σήμερα περίπου 3-4 ώρες ημερησίως στη συσκευή του.

Υπάρχει, όμως, ένα βασικό πρόβλημα: Η πολλή χρήση του κινητού μπορεί να αποτελεί ένδειξη καθιστικού τρόπου ζωής και όχι απαραίτητα μεγαλύτερης έκθεσης στην ακτινοβολία.

Σε μελέτη 423 ενηλίκων, μεταξύ των οποίων 256 γυναίκες, η αυξημένη χρήση κινητού συνδέθηκε με περισσότερο χρόνο καθιστικής συμπεριφοράς. Η καθιστική ζωή, με τη σειρά της, μπορεί να σχετίζεται με μικρότερη διάρκεια κύησης, υπερτασικές διαταραχές και περιορισμένη ανάπτυξη του εμβρύου.

Όπως εξηγεί ο Norman Kleiman, αναπληρωτής καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Columbia, η χρήση του κινητού μπορεί, επομένως, να λειτουργεί περισσότερο ως δείκτης καθιστικής ζωής παρά ως άμεσο μέτρο έκθεσης στην ακτινοβολία.

Πόση ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό;

Τα κινητά εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF-EMF), δηλαδή μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Σε αντίθεση με τις ακτίνες Χ και Γάμμα, δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια ώστε να σπάσει χημικούς δεσμούς ή να προκαλέσει άμεσα μεταλλάξεις στο DNA.

Έρευνες έχουν εξετάσει εάν η χρόνια έκθεση χαμηλής έντασης μπορεί να επηρεάζει άλλες διεργασίες, όπως την κυτταρική σηματοδότηση, τις κυτταρικές μεμβράνες και διάφορες βιοχημικές οδούς. Έχουν επίσης διερευνηθεί πιθανές μη καρκινικές επιδράσεις, όπως προβλήματα ύπνου, πονοκέφαλοι και υπογονιμότητα. Παράλληλα, τα RF-EMF μπορούν να προκαλέσουν τοπική αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών. Η ύπαρξη πιθανών βιολογικών μηχανισμών, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι η συνηθισμένη χρήση κινητού βλάπτει το έμβρυο.

Τι αλλάζει με το 5G

Η έρευνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μελλοντικές μελέτες πρέπει να συνυπολογίζουν τους αναμεταδότες Wi-Fi, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 5G, αλλά και τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Μια τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα, δημιουργεί διαφορετικό πρότυπο έκθεσης από τα μηνύματα ή το streaming. Γι’ αυτό απαιτούνται καλύτερες, τυποποιημένες μέθοδοι μέτρησης.

Χρειάζονται προφυλάξεις;

Όσες έγκυες επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους μπορούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, να χρησιμοποιούν ανοιχτή ακρόαση ή ενσύρματα ακουστικά, να κρατούν το κινητό μακριά από την κοιλιά και να ενεργοποιούν τη λειτουργία πτήσης όταν δεν το χρησιμοποιούν.

Όπως τονίζει ο συν-συγγραφέας Ka Kahe, τα έως τώρα στοιχεία δημιουργούν ερωτήματα, αλλά είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Χρειάζονται αυστηρότερες προοπτικές μελέτες, που θα μετρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκθεση και θα διαχωρίζουν την επίδρασή της από παράγοντες όπως η καθιστική ζωή.

Πηγή: ygeiamou.gr