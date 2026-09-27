Οι 3 μεγάλες υποθέσεις που σημάδεψαν την εβδομάδα στην Κύπρο - Τι συνέβη και τι έρχεται τώρα

Από τη Νέα Υόρκη και την προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας στο Κυπριακό, μέχρι τη δικαστική προσφυγή του Φειδία Παναγιώτου για το πρόστιμο στην πλατφόρμα Agora και τη συνέχιση της δίκης του Φαίδωνα Φαίδωνος, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών άνοιξαν εκ νέου σημαντικές συζητήσεις.

Κυπριακό: Η ομιλία Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ και η άδεια καρέκλα

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη και η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η εικόνα της άδειας θέσης της τουρκικής αντιπροσωπείας την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέβαινε στο βήμα. Η τουρκική πλευρά δεν παρέμεινε στην αίθουσα, σε μια κίνηση που ήρθε μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα και στην ανάγκη μεταρρύθμισης του διεθνούς συστήματος, ζητώντας ένα αποτελεσματικότερο πολυμερές σύστημα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έθεσε στο επίκεντρο της δικής του παρέμβασης την ανάγκη εφαρμογής των ίδιων αρχών στην πράξη, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά.

Η Λευκωσία επανέφερε παράλληλα με σαφήνεια τη θέση της για λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, παραπέμποντας στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στο διαπραγματευτικό κεκτημένο του 2017, στις συγκλίσεις που έχουν καταγραφεί κατά τις προηγούμενες συνομιλίες και στη δυνατότητα αξιοποίησης του υφιστάμενου έργου για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Agora: Στο Διοικητικό Δικαστήριο ο Φειδίας για το πρόστιμο των €6.000

Στο εσωτερικό μέτωπο, νέα εξέλιξη καταγράφηκε στην υπόθεση της πλατφόρμας Agora, με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου να προαναγγέλλει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €6.000.

Η υπόθεση αφορά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, σχετίζεται με το γεγονός ότι η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 19 Φεβρουαρίου 2026, πριν ολοκληρωθούν η προβλεπόμενη Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων και η προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή.

Στην απόφαση εξετάζονται, μεταξύ άλλων, διαδικασίες όπως η εγγραφή και ταυτοποίηση χρηστών, η δημιουργία προφίλ, η συμμετοχή σε ψηφοφορίες, η υποβολή προτάσεων και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης μέσω της πλατφόρμας.

Η πλευρά της Agora υποστήριξε ότι είχαν ληφθεί μέτρα για τη συμμόρφωση με τον GDPR και ότι η διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου είχε προχωρήσει σημαντικά. Προβλήθηκαν επίσης επιχειρήματα σχετικά με τη νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων και την αναλογικότητα των μέτρων που είχαν ληφθεί.

Η Επίτροπος, ωστόσο, κατέληξε ότι υπήρξε παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον GDPR, με αποτέλεσμα την επιβολή του προστίμου των €6.000.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, από την πλευρά του, αμφισβητεί την απόφαση και ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά διαρροή προσωπικών δεδομένων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για υπόθεση που εξετάζεται από τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορά, σύμφωνα με τη δική του τοποθέτηση, την υποχρέωση συνεργασίας με την Αρχή.

Ο ευρωβουλευτής ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Γιάννο Γεωργιάδη, θα προχωρήσει με τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή του, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης μέσω προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της Agora, η οποία είχε απασχολήσει έντονα τη δημόσια συζήτηση και πριν από τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Τότε, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε κάνει λόγο για πολιτικά παιχνίδια σε σχέση με την έρευνα, θέση την οποία η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων, Ειρήνη Χριστοφίδου, είχε απορρίψει, υπογραμμίζοντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της Αρχής.

Πλέον, η συνέχεια αναμένεται να δοθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Δίκη Φαίδωνος: Περισσότεροι από δέκα μάρτυρες στο Κακουργιοδικείο

Στο δικαστικό ρεπορτάζ, συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, μετά από απόφαση του Δικαστηρίου και αποδοχή σχετικού αιτήματος της κατηγορούσας αρχής.

Κατά τις τελευταίες δικασίμους, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν πρόσωπα από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης, μέλη της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας, καθώς και εμπειρογνώμονες.

Η μαρτυρία τους αφορά στοιχεία και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει ενώπιον του Κακουργιοδικείου περισσότεροι από δέκα μάρτυρες κατηγορίας.

Ο Φαίδων Φαίδωνος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης από την κατηγορούσα αρχή.

Μια εβδομάδα με πολιτικό και δικαστικό ενδιαφέρον

Οι τρεις υποθέσεις κινήθηκαν σε διαφορετικά πεδία, από τη διεθνή διπλωματία και το Κυπριακό μέχρι την προστασία προσωπικών δεδομένων και μια υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το Κυπριακό παραμένει στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών, με τη Λευκωσία να αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς και τα Ηνωμένα Έθνη να συνεχίζουν τις προσπάθειες για δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση της Agora περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με την πρόθεση προσφυγής του Φειδία Παναγιώτου στο Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ η δίκη Φαίδωνος συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων κατηγορίας.

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις, που κράτησαν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας στην Κύπρο και αναμένεται να συνεχίσουν να απασχολούν και την επόμενη εβδομάδα.