Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ο ουρανός της πόλης «στολίστηκε» με ένα εντυπωσιακό διπλό ουράνιο τόξο, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Φωτογραφίες και βίντεο από το φαινόμενο αναρτήθηκαν στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ», με αρκετούς πολίτες να σπεύδουν να απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα το εντυπωσιακό θέαμα.

Το διπλό ουράνιο τόξο είναι ένα σχετικά σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαινόμενο. Δημιουργείται όταν το ηλιακό φως εισέρχεται στις σταγόνες της βροχής και υφίσταται δύο εσωτερικές ανακλάσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται και ένα δεύτερο, πιο αχνό τόξο πάνω από το κύριο.

Οι εικόνες από την Πάφο αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο το φυσικό φαινόμενο, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε όσους είχαν την τύχη να κοιτούν τον ουρανό εκείνη την ώρα.