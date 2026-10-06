Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για κρατική φοιτητική μέριμνα - Όλες οι πληροφορίες

Η προθεσμία κανονικά έληγε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., ωστόσο δόθηκε παράταση μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΧΕ, κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις δεν ολοκληρώθηκαν ορθά, καθώς είτε παρέμειναν σε κατάσταση «Πρόχειρης Αίτησης», είτε υποβλήθηκαν από τους φοιτητές παρά τις σχετικές επισημάνσεις και προειδοποιήσεις του συστήματος, είτε υποβλήθηκαν σε άλλη Υπηρεσία αντί της ΥΧΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες και έκτακτες περιστάσεις, αναφέρεται ότι κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μία επιπλέον ευκαιρία σε όσους, για λόγους που δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν ή να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν ολοκλήρωσαν ορθά τη διαδικασία.

Όπως σημειώνεται, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι πιο πάνω περιπτώσεις αλλά και για την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλειστούν πρόσωπα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα αποτελεί την τελευταία παράταση, δεδομένου ότι έχουν ήδη χορηγηθεί αρκετές παρατάσεις και δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω παράταση της προθεσμίας.