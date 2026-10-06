Βουλευτές και αγροτικές οργανώσεις ζητούν μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικού τομέα

«Το πετρέλαιο καλπάζει. Θέλουμε συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα σχέδια έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ.

Σε σχέση με το χρωματισμένο πετρέλαιο, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι έμεινε στο 10% των ποσοτήτων που καταναλώνουν οι γεωργοί για γεωργική χρήση.

Αναφέρθηκε επίσης σε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου του 2013, η οποία προνοούσε ότι θα δοθεί βοήθεια στους γεωργούς για το πετρέλαιο κίνησης, απόφαση η οποία δεν μπήκε ποτέ σε εφαρμογή όπως σημείωσε ο κ. Γαβριήλ.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Καραϊσκάκης είπε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής απειλεί τη δυνατότητα των κτηνοτρόφων και των γεωργών να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. «Ζητούμε άμεση και στοχευμένη στήριξη των γεωργών», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης σημείωσε ότι «είναι έκδηλη η ανάγκη στήριξης του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα» ενώ ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου είπε ότι «πρέπει να εξεταστεί ξανά η επιχορήγηση του πετρελαίου κίνησης για τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων».

Σε σχέση με την αναδρομική καταβολή των περιβαλλοντικών τελών, ο κ. Χρίστου σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλοί που θα καταρρεύσουν σε περίπτωση που πρέπει να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό αναδρομικά».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου επισήμανε ότι οποιαδήποτε στήριξη δίνει το κράτος στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, «είναι κάτι το ανταποδοτικό».

«Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται μακροπρόθεσμα. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ανά κλάδο», ανέφερε η βουλευτής του κινήματος «Άλμα», Λίτσα Δρουσιώτου.

«Ως Υπουργείο μελετούμε βαθιά το θέμα της αύξησης του κόστους. Είμαστε γενικά ένα βήμα μπροστά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αντρέας Αλεξάνδρου.

Όσον αφορά το χρωματισμένο πετρέλαιο, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι επιβάλλεται ο ελάχιστος φόρος κατανάλωσης 2,1 σεντ. Είπε πως υπάρχει σχέδιο για τους γεωργούς, με 5000 δικαιούχους, που πληρώνουν τον ελάχιστο ειδικό φόρο.

«Στην πορεία δημιουργήσαμε ένα δεύτερο σχέδιο για να μπορέσουμε να δώσουμε επιστροφή στο 30% για τις ορεινές κοινότητες στο πετρέλαιο κίνησης. Περίπου 400 κοινότητες δικαιούνται στο 30% επιστροφή», ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου.

Όσον αφορά τα λιπάσματα, ανέφερε ότι «εμείς ως κράτος κάναμε ένα σχέδιο ύψους ενός εκατομμυρίου. Είχαμε μια αυξημένη συμμετοχή και δαπανήσαμε πριν μια βδομάδα 1.980.000 ευρώ».

Είπε πως για το συγκεκριμένο σχέδιο έκαναν αίτηση γύρω στους 750 επαγγελματίες γεωργούς.

Σε σχέση με τους νέους σχεδιασμούς, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι πρόσφατα εγκρίθηκε ένα κονδύλι από την ΕΕ για όλες τις χώρες, με το ποσό που αντιστοιχεί στην Κύπρο να είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν σχέδια για ενέργεια, καύσιμα και λιπάσματα.

«Μελετήσαμε το ενδεχόμενο να κάνουμε ειδικά σχέδια και δημιουργήσαμε δύο νέα σχέδια», είπε.

Όπως ανέφερε, το ένα σχέδιο αφορά τα λιπάσματα με επιδότηση 15% που θα ξεκινά από 1η Ιουνίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου.

Το άλλο σχέδιο αφορά την επιδότηση του χρωματισμένου πετρελαίου μέχρι 12,6 σεντ το λίτρο. Πέρασε το σχέδιο και είναι στα σκαριά να προκηρυχθεί από τον ΚΟΑΠ εντός των ημερών.

«Εάν δεν έρθει το κράτος να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο, θα φύγει από το επάγγελμα», είπε ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης.

«Δεν διαγράφουμε τι γίνεται από το Υπ. Γεωργίας όμως δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετό να εξαγγέλλουμε μέτρα αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα μακροπρόθεσμα προστασίας του αγροτικού πληθυσμού», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου, Μιχάλης Λύτρας.

«Απαιτούμε να επαναξιολογηθούν όλα τα προγράμματα που υπάρχουν με βάση τα σημερινά δεδομένα της ακρίβειας», συμπλήρωσε.

«Οι αγρότες μας βρίσκονται υπό συνεχή πίεση και αύξηση του κόστους παραγωγής, ήδη από τις αρχές του 2022. Εξάλλου, η μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, φιγουράρει ως πρώτη προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ.

«Για να γίνει αντιληπτή η ασφυκτική πίεση στον αγροτικό κόσμο, είναι αρκετό να αναφέρω ότι μόνο όσον αφορά το "χρωματισμένο" γεωργικό πετρέλαιο, οι αυξήσεις των τελευταίων μηνών, αντιστοιχούν με επιπρόσθετη ετήσια επιβάρυνση των γεωργών ύψους πέραν των 10 εκ. ευρώ. Χωρίς να συνυπολογίζονται οι τεράστιες αυξήσεις στα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και το πετρέλαιο κίνησης που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο», σημείωσε.

Ανέφερε πως οι αρμόδιοι τεχνοκράτες του Υπουργείου Γεωργίας ενημέρωσαν ότι ετοιμάζεται σχέδιο στήριξης, από το οποίο, υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν οι αγρότες μέχρι 1,5 εκ. ευρώ για τις αυξήσεις σε καύσιμα και λιπάσματα.

«Λυπάμαι να σημειώσω ότι αν αυτή είναι η προσέγγιση της Κυβέρνησης, πρόκειται για ημίμετρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν οτιδήποτε. Χρειάζονται αποφασιστικά και γενναία μέτρα. Για αυτό, σε προσεχή συνεδρία θα καλέσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας», κατέληξε ο κ. Γαβριήλ.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Οι παραγωγοί επωμίζονται όλο αυτό το κόστος στο οποίο προκύπτει από τις συνέπειες των πολέμων και της κατάστασης που επικρατεί διεθνώς ιδιαίτερα με την ενέργεια», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας.

Σημείωσε πως η Κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να καλύπτει όλο τον πρωτογενή τομέα, επαγγελματίες και μη επαγγελματίες.

Υπογράμμισε πως σε διαφορετική περίπτωση «κάποιοι θα εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα και θα υπάρξει θέμα επισιτιστικής ασφάλειας του κυπριακού λαού».

«Αυτοί που κατοικούν στις ορεινές περιοχές και ασχολούνται με τη γη είναι αυτοί που δημιουργούν το περιβάλλον και προστατεύουν το περιβάλλον», ανέφερε.

«Εμείς αναμένουμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα παρευρεθούν όλοι οι αρμόδιοι Υπουργοί που εμπλέκονται για να προλάβουμε να μην υπάρξουν τρελές αυξήσεις στα τρόφιμα», κατέληξε ο κ. Χάμπας

Πηγή: ΚΥΠΕ