«ΚτίΖΩ»: Στο «κόκκινο» οι καθυστερήσεις - Μόλις δύο πολυκατοικίες σε 3,5 χρόνια

Μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, δήλωσε ότι «δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον βαθμό υλοποίησης του σχεδίου γιατί μέσα σε 3 χρόνια έχει ολοκληρωθεί μία πολυκατοικία», σημειώνοντας ότι η δεύτερη πολυκατοικία αναμένεται να παραδοθεί εντός Νοεμβρίου. «Αν κάθε τρία χρόνια παραδίδονται δύο πολυκατοικίες, καταλαβαίνετε μέχρι να φτάσουμε στις 19 πόσα χρόνια θα χρειαστούν», πρόσθεσε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι η Επιτροπή ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και όλους τους αρμόδιους φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκκρεμότητα που αφορά τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο οποίος, όπως είπε, θα πρέπει να λάβει απόφαση για τη χρηματοδότηση δικαιούχων που αδυνατούν να καταβάλουν την απαιτούμενη δική τους συνεισφορά.

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τους προηγούμενους μήνες θα οδηγείτο ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Όπως είπε, και κατά τη σημερινή συνεδρία δόθηκε εκ νέου η διαβεβαίωση ότι το ζήτημα θα οδηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

Αναφερόμενος στο οικονομικό κόστος, είπε ότι, στο καλύτερο σενάριο, απαιτούνται συνολικά περίπου €7 εκατ. σε συνεισφορές, ενώ μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί €4,8 εκατ. σε ενοίκια για τους επηρεαζόμενους.

Σημείωσε επίσης ότι είναι θετικό το γεγονός πως έχουν ληφθεί αποφάσεις για την απομάκρυνση των κατοίκων από επικίνδυνες πολυκατοικίες, αλλά χρειάζεται να βρεθούν λύσεις ώστε το «ΚτίΖΩ» να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.

Προειδοποίησε παράλληλα ότι η Επιτροπή θα ασκήσει αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο το επόμενο διάστημα, ενώ, όπως είπε, θα εξεταστεί ακόμη και η δυνατότητα να περιληφθεί σχετική σημείωση στους κρατικούς προϋπολογισμούς, ώστε η Βουλή να ενημερώνεται τακτικά για τις δαπάνες και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα μπορούσε το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή των πολυκατοικιών, ο κ. Κέττηρος είπε ότι, εφόσον χρειάζονται αλλαγές στο υφιστάμενο σχέδιο, η Επιτροπή είναι έτοιμη να τις εξετάσει. Σημείωσε ότι όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες είχαν στηρίξει το «ΚτίΖΩ» και συνεχίζουν να το στηρίζουν, προσθέτοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα παραστεί στην Επιτροπή ο Υπουργός Εσωτερικών, με τον οποίο θα συζητηθούν τυχόν αλλαγές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υλοποίηση.

«Είναι κρίμα κόσμος να είναι στην αβεβαιότητα ή να είναι σε τόσο άγχος και τόση πίεση γιατί δεν κρατά τις €20.000 ή τις €25.000 για να τις συνεισφέρει και να προχωρήσει η όλη διαδικασία», είπε.

Σε σχέση με τα προβλήματα που καθυστερούν την υλοποίηση, ο κ. Κέττηρος αναφέρθηκε στη συνεισφορά, στη συμφωνία των δικαιούχων, καθώς και σε ζητήματα κληρονόμων και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο.

Ο Bουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ότι, τριάμισι χρόνια μετά την εξαγγελία του «ΚτίΖΩ», εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε διαδικασίες, σχεδιασμούς, δημόσιες συμβάσεις για κατεδαφίσεις, πόρους και χρηματοδοτήσεις.

Όπως είπε, «μετά βίας έχουν ολοκληρωθεί δύο πολυκατοικίες», υπενθυμίζοντας ότι το σχέδιο αφορά 43 κατεδαφιστέες πολυκατοικίες και την αντικατάστασή τους με 19 νέες. Ανέφερε ότι σχεδόν οι μισές έχουν κατεδαφιστεί ή εκκενωθεί, σημειώνοντας ότι χρειάζεται πιο δραστική παρέμβαση.

Ο κ. Λυσανδρίδης είπε ότι δεν μπορεί να αναμένεται από ηλικιωμένους πρόσφυγες να εντοπίζουν κληρονόμους στην πολυκατοικία όπου διαμένουν, να αξιολογούν προσφορές ή να οριστικοποιούν σχέδια για την κατασκευή των νέων πολυκατοικιών. Ανέφερε ακόμη ότι η Επιτροπή ζήτησε πλήρη καταγραφή της κατάστασης των 358 πολυκατοικιών.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της περιουσίας σε εκκενωμένες πολυκατοικίες που δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί, καθώς και σε εμπορικά κέντρα των συνοικισμών. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε προβλήματα στην περιοχή Λινόπετρας, όπου, όπως είπε, έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες παλετών σε πολυκατοικίες, δημιουργώντας κινδύνους ανάφλεξης. Συμπλήρωσε δε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας ανέφερε στην Επιτροπή την ανάθεση σε εργολάβο της περίφραξης των συγκεκριμένων πολυκατοικιών.

Ο Bουλευτής του ΔΗΚΟ Άδαμος Ασπρής είπε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται τόσο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες όσο και σε ζητήματα που προκύπτουν από τους δικαιούχους, μεταξύ άλλων οικογενειακά ζητήματα.

«Θα πρέπει, λοιπόν, να επισπευσθούν οι διαδικασίες και από τις δύο πλευρές», σημείωσε.

Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιδότησης ενοικίου και να επανεξεταστεί το ύψος της, ιδιαίτερα για τη Λεμεσό. Ζήτησε επίσης να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις περιπτώσεις δικαιούχων που αδυνατούν να καταβάλουν τη δική τους συνεισφορά, σημειώνοντας ότι πρόκειται σε αρκετές περιπτώσεις για ηλικιωμένους ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η Bουλευτής του Άλμα Λίτσα Δρουσιώτη ανέφερε σε δηλώσεις της ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, ζητώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε ασφαλή και μόνιμη κατοικία.

«Το “ΚτίΖΩ” πρέπει να προχωρήσει, αλλά πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα, με καλύτερο συντονισμό, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και λύσεις στα προβλήματα που εξακολουθούν να κρατούν οικογένειες σε αναμονή», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ