Θα έρχονταν Κύπρο έναντι 5 χιλιάδων έκαστος - Απέτρεψε μεταφορά μεταναστών ο Λίβανος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις δύο πρόσωπα είχαν αναλάβει να οργανώσουν τη θαλάσσια μεταφορά τους, έναντι 5.000 δολαρίων ανά άτομο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που συγκέντρωσαν εξειδικευμένες μονάδες του Κλάδου Πληροφοριών, όπως αναφέρεται. Οι αρχές του Λιβάνου ενέτειναν τις παρακολουθήσεις, προκειμένου να εντοπίσουν τους εμπλεκομένους και να αποτρέψουν την αναχώρηση το συντομότερο δυνατόν, πριν πραγματοποιηθεί η σχεδιαζόμενη μεταφορά τους διά θαλάσσης.

Από τις έρευνες εντοπίστηκε το δωμάτιο όπου διέμεναν οι Σύροι, αναμένοντας την επιχείρηση μεταφοράς. Ο χώρος ανήκε σε Σύρο υπήκοο, γεννημένο το 1986, τον οποίο η ανακοίνωση προσδιορίζει με τα αρχικά Μ.Μ. Συνελήφθησαν τόσο ο Μ.Μ. όσο και οι εννέα Σύροι.

Κατά την ανάκριση, οι συλληφθέντες παραδέχθηκαν, ότι ένας Λιβανέζος και ένας Σύρος προετοίμαζαν την παράνομη μεταφορά τους. Ανέφεραν επίσης ότι οι δύο διακινητές είχαν εισπράξει από αυτούς 5.000 δολάρια για κάθε άτομο, ως αντίτιμο για το ταξίδι.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας ενέταξε την επιχείρηση στη συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης από τις βόρειες λιβανικές ακτές προς ευρωπαϊκές χώρες, με τη χρήση επισφαλών σκαφών.

Οι συλληφθέντες παραδόθηκαν στην αρμόδια αρχή, αφού ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας δικαστικής αρχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ